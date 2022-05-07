https://news.day.az/politics/1459886.html В Турции завершились учения азербайджанских военных
В Турции завершились учения азербайджанских военных
Азербайджанские военные завершили обучение в Командовании Воздушных технических школ Измира.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Было отмечено, что наряду с азербайджанскими военными в учениях приняли участие военнослужащие из Боснии и Герцеговины, Сенегала и Сомали.
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