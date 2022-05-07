В Турции завершились учения азербайджанских военных

Азербайджанские военные завершили обучение в Командовании Воздушных технических школ Измира.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Было отмечено, что наряду с азербайджанскими военными в учениях приняли участие военнослужащие из Боснии и Герцеговины, Сенегала и Сомали.