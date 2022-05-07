Азербайджан и Бразилия обсудили расширение двусторонних связей

МИД Бразилии и Азербайджана провели третий раунд политконсультаций в бразильской столице.

Как сообщили Day.Az в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, в ходе политконсультаций было обсуждено нынешнее состояние двусторонних отношений, вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Стороны также обменялись мнениями о перспективах партнерства в рамках региональных и международных организаций.

В рамках визита в Бразилию заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с советником президента этой страны по вопросам внешней политики Фелипе Мартинсом, заместителем министра сельского хозяйства Марджио Эли Алмейдо Леандро и депутатами из группы дружбы Бразилия-Азербайджан в бразильском парламенте.

В рамках встреч были обсуждены перспективы двусторонних отношений, расширение экономического сотрудничества, важность межпарламентских связей, подчеркнута важность расширения контактов между двумя странами.