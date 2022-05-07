Латвийские компании привлекаются к сотрудничеству в Карабахе

На встрече, проведенной с делегацией группы компаний "Cleantech Latvia" (Латвия), была предоставлена информация о сельском хозяйстве Азербайджана, аграрной сфере, в частности, о потенциале освобожденных территорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) сообщили, что на встрече было подчеркнуто, что для Азербайджана может быть интересен опыт Латвии по созданию кластеров.

Исполнительный директор кластера "Cleantech Latvia" Эвиа Пудане поинтересовалась возможностями работы, существующими в таких сферах, как сельское хозяйство, информационные технологии, профобразование, сертификация инженеров по строительству.