Против Азербайджана выдвинуты необоснованные обвинения

В последнее время представители Российской Федерации неоднократно, в том числе в рамках международных мероприятий, высказывали определенные мнения о деятельности в Азербайджане центров, якобы проводящих научные исследования по биологическому оружию при финансовой поддержке третьих стран. Эти высказывания, выдвинутые без указания каких-либо фактов, вызывают определенное беспокойство среди общественности нашей республики.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении департамента по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) .

"В этой связи отмечаем, что в Азербайджане никогда не функционировали подобные научные центры, не проводились какие-либо исследования, которые могли бы нанести вред здоровью населения страны или граждан соседних государств. Вызывает сожаление, что такая информация, не подтвержденная азербайджанской стороной, озвучивается на международных мероприятиях, в том числе в такой авторитетной организации, как ООН.

Также, исходя из партнерских отношений, мы выражаем готовность к расследованию конкретных фактов в случае предоставления их противоположной стороной по данному вопросу", - говорится в сообщении.