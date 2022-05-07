Агентство EFE предложило подписание нового соглашения, предусматривающего всестороннее сотрудничество с АЗЕРТАДЖ

Испанское агентство EFE, воспринимаемое как надежный источник информации для большинства испаноязычных стран, выдвинуло предложение о подписании нового соглашения с АЗЕРТАДЖ, предусматривающего всестороннее сотрудничество, передает Day.Az.

Это предложение прозвучало на встрече посла Азербайджанской Республики в Королевстве Испания Рамиза Гасанова с председателем агентства EFE Габриэлой Каньяс.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, на встрече было подчеркнуто значение освещения развивающихся по восходящей отношений между двумя странами, состоялся обмен мнениями об углублении сотрудничества между АЗЕРТАДЖ и EFE.

В рамках встречи Габриэла Каньяс сказала, что есть необходимость в обновлении меморандума о сотрудничестве, подписанного в свое время между АЗЕРТАДЖ и EFE, предложила в этой связи подготовить новый документ, предусматривающий всесторонние связи и отвечающий реальности. Она выразила готовность подписать новое соглашение в течение 2022 года в Баку или Мадриде.

АЗЕРТАДЖ и EFE, являющиеся ведущими информационными агентствами Азербайджана и Испании, тесно сотрудничают уже долгое время. После подписания в 2016 году в Баку в рамках V Всемирного конгресса новостных агентств соглашения о сотрудничестве и начала деятельности в 2019 году в АЗЕРТАДЖ редакции испанского языка связи между двумя информационными агентствами еще более упрочились. Оба агентства являются участниками Всемирного совета новостных агентств (NACO), куда входят 13 влиятельных информационных агентств, в том числе Reuters, Press Association (Великобритания), France Press (Франция), SPA (Саудовская Аравия), АРА (Австрия), ТАСС (Россия), а также Европейского альянса новостных агентств (EANA).

Отметим, что EFE занимает одно из ведущих мест в мировом информационном рейтинге и первое место среди испаноязычных агентств. Агентство, объединяющее в своих рядах более трех тысяч профессионалов, непрерывно работает более чем в 180 городах 120 государств для обеспечения мультимедийной и информационной продукцией свыше 2000 средств массовой информации пяти континентов. В фотоархиве агентства, являющемся одной из крупнейших коллекций современной фотожурналистики, собрано более 20 миллионов фотоснимков, охватывающих период со второй половины XIX века по настоящее время.