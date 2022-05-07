Во французской La Gazette опубликована статья о встрече Президента Ильхама Алиева с зарубежными экспертами

Парижская онлайн-газета Lagazetteaz.fr опубликовала статью, посвященную международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", состоявшейся 28 апреля в Шуше, передает Day.Az.

Конференция собрала около 40 экспертов и представителей аналитических центров из 23 стран. Ее участники обсудили вопросы установления прочного мира на Южном Кавказе и возможности постконфликтного регионального сотрудничества, говорится в статье.

В материале отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с участниками конференции, каждый из которых смог задать ему важные вопросы о будущем Азербайджана, отношениях страны со своими соседями и остальным миром и, конечно же, о будущем Карабаха и необходимости нормализации отношений с Арменией.

Также участники конференции смогли увидеть город Шуша и масштабы разрушений в результате 30-летней армянской оккупации, говорится в статье.