https://news.day.az/politics/1460056.html "Ложь и дезинформация" - минобороны опровергает новый фейк армянских СМИ
"Ложь и дезинформация" - минобороны опровергает новый фейк армянских СМИ
Распространенная в армянских СМИ информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских рабочих на руднике Зод в Кяльбаджарском районе государственной границы является ложной и носит характер дезинформации.
Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении минобороны.
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