"Ложь и дезинформация"

Распространенная в армянских СМИ информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских рабочих на руднике Зод в Кяльбаджарском районе государственной границы является ложной и носит характер дезинформации.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении минобороны.