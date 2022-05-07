В Азербайджане создают базу данных полезных ископаемых на освобожденных территориях

В Азербайджане будут обеспечены получение и анализ аэрокосмических снимков территорий Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.

Как сообщает Day.Az, это отражено в подписанном 7 мая Президентом Ильхамом Алиевым распоряжении о внесении изменений в "Государственную программу по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы".

Министерству экологии и природных ресурсов поручено обеспечить получение и анализ аэрокосмических снимков территорий Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов, изучить геоэкологическую, геохимическую и радиационную обстановку в Физулинском, Джебраильском и Агдамском районах.