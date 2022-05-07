Нужно и важно: как пресечь антиазербайджанские провокации в России?

Автор: Акпер Гасанов

Сообщение Службы государственной безопасности Азербайджана является показателем того, что в нашей стране видят проблему, создаваемую в России. Действительно, в последнее время представители Российской Федерации неоднократно, в том числе в рамках международных мероприятий, высказывали определенные мнения о деятельности в Азербайджане центров, якобы проводящих научные исследования по биологическому оружию при финансовой поддержке третьих стран.

Безусловно, эти высказывания, выдвинутые без указания каких-либо фактов, вызывают определенное беспокойство среди азербайджанской общественности. Потому, что перед нами совершенно очевидная ложь, последствия распространения которой могут быть очень далеко идущими. Весь мир уже увидел, как это работает в РФ. Там сначала придумывают чушь и ложь, затем начинают ее неистово тиражировать, а уже потом, отталкиваясь от придуманной лжи, осуществляют какие-то действия в отношении страны, которая выбрана объектом для дискредитации.

В частности, мы все видим, как на протяжении многих лет, по российским федеральным телеканалам шла дискредитация Грузии, ее культуры, ее выбора в пользу евроинтеграции. Придумывались небылицы про всякие "химические лаборатории", да и вообще несли ахинею в промышленных масштабах. Как потом оказалось, все это было необходимо для создания в российском обществе нужной атмосферы для оправдания военной операции в Грузии в августе 2008 года.

Ровно по такому же сценарию действуют в РФ и в отношении Украины. В уши россиян вливалась чушь, шокирующего масштаба глупость. Например, про "поедания младенцев". Да и вообще, что в период президентств Петра Порошенко, что в период президентства Владимира Зеленского, через российские СМИ создавался донельзя искаженный, лживый образ Украины. Естественно, тема мифических центров, якобы проводящих научные исследования по биологическому оружию при финансовой поддержке третьих стран, также использовалась вовсю.

Конечно же, никаких доказательств приведено не было. Но цель была достигнута- россияне поверили в то, что Украина является такой, какой ее показывают российские пропагандисты. И потому, мы увидели со стороны россиян массовое одобрение войны, развязанной на чужой территории. Так что, не стоит удивляться алогичности рассуждений опрашиваемых на улицах россиян, которые тиражируют весь тот бред, что им вбивали в головы годами.

Да, мы видим, как россияне, к примеру, недоумевают от самого вопроса- должна ли их страна выплачивать компенсации Украине за разрушение ее городов, уничтожение мирного населения. Многие опрошенные на полном серьезе утверждают, что компенсации должна платить... Украина. Мол, Россия "спасла ее от нацистов". Тут даже не стоит пытаться доказать очевидное. Это неизлечимо. Средства массовой пропаганды сделали свое дело.

Понимают, как и для чего это работает и в Казахстане. Поэтому и была такая жесткая, гневная реакция на откровенное хамство, озвученное Тиграном Кеосаяном. Все понимают, что он - никто и звать его никак. Кеосаян просто открывает рот, дабы оттуда донеслось то, что должно донестись по приказу Марго Симоньян, которой, в свою очередь, приказывают работать ртом, порой на пару с мужем, кураторы российских пропагандистов.

И именно поэтому, после провокации имени Кеосаяна, в Казахстане тоже вовсю стали требовать закрыть тамошний филиал ИА "Спутник". Все аргументы, которые озвучили в РК, ранее использовались и в нашей стране. Если коротко- не стоит далее терпеть присутствие российского средства массовой пропаганды, которое очерняет любую страну, на которую укажут руководителям данных СМИ их кураторы. Потому, что на примере Грузии и Украины все уже поняли конечную цель этих выкрутасов.

В Азербайджане ее тоже прекрасно понимают. Да и как не понять, после откровенных постов Симоньян, мечтающей о "российском Карабахе"?! И то, что против Азербайджана ведется активная кампания по дискредитации, мы тоже видим. СГБ на это указывает очень деликатно. Но реальность требует реально жестких ответных действий. И начинать нужно с давно назревшего и даже перезревшего решения о закрытии бакинского офиса симоняновского пропагандистского ресурса.

Тем более, что там давно и откровенно придерживаются политики замалчивания преступлений Армении против нашей страны. Критика в адрес РА там практически запрещена! При этом, Роскомнадзор заблокировал в РФ многие отечественные сайты! Игра идет, говоря спортивным языком, в одни ворота. Нас поливают ложью и грязью, не давая права на ответ.

Так зачем, ответьте мне, дальше терпеть работу "Спутник-Азербайджан"?! Он обязательно, всенепременно и в самое ближайшее время должен быть закрыт. А потом, если провокации в отношении Азербайджана будут продолжены, можно запретить вещание в нашей стране и российских телеканалов. Ведь мы помним, как они поддерживали РА в ходе 44-дневной войны.

Мы помним и кучу конкретных антиазербайджанских выступлений в программах у Соловьева и иных российских пропагандистов. Я уже не говорю о том, что куча российских провокаторов, формально именуемых журналистами, ездили на временно оккупированные территории нашей страны, в гости к армянским сепаратистам. Мы видели, как их представляли в качестве "экспертов". Мы все видим, список этот очень длинный. И механизмы пресечения всей этой антиазербайджанской деятельности у нас есть. Пора их привести в действие, начав с закрытия "Спутник-Азербайджан".