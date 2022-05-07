Правда Левона Тер-Петросяна, которую наотрез отказываются слушать в Армении

Автор: Пярвин Мирзазаде

На фоне продолжающихся немногочисленных акций армянской оппозиции, которая бросила все свои силы на свержение ненавистного Н. Пашиняна, первый президент Армении Левон Тер-Петросян выступил с заявлением, в котором дал оценку нынешней ситуации в стране.

Левона Акоповича вообще трудно заподозрить в симпатиях к Турции и Азербайджану, если учесть тот факт, что в своё время на заре так называемого "карабахского" движения в 1988 году, он был одним из главных инициаторов создания комитета "Карабах", выступающего за отторжение бывшего НКАО от Азербайджана и присоединение к Армении, за что даже провёл почти полгода в тюрьме за организацию массовых беспорядков.

Однако бывший первый президент независимой Армении выступил с открытой критикой оппозиции и своим анализом того что произошло и происходит в стране. К мнению Л. Тер-Петросяна особенно не прислушиваются ни нынешние власти, ни оппозиция, которые смотрят на него свысока, считая его лузером, не имеющим никакого влияния в армянском обществе.

Однако, ознакомившись с его последними высказываниями можно сделать вывод, что несмотря на свой преклонный возраст, он дал точный анализ того, что происходит, и с чем может столкнуться страна в случае продолжения внутриполитического конфликта.

Прежде всего, Л. Тер-Петросян не только бывший глава государства, но и человек, который имеет определённое влияние среди зарубежной диаспоры, так как всегда имел имидж бывшего диссидента, демократического политика, ориентированного на Запад, не замаранного в коррупции.

К сожалению, всего этого оказалось недостаточным для современного армянского общества. Популярность бывшего главы государства оказалась довольно низкой и не позволила его партии пройти в парламент на внеочередных выборах в июне 2021 года, не сумев получить достаточное число голосов избирателей.

Однако, персональный рейтинг Л. Тер-Петросяна остаётся довольно высоким и к его мнению прислушиваются как в стране, так и за рубежом.

Левон Акопович Тер- Петросян, будучи выходцем из семьи переселенцев из Сирии, которые переехали в СССР в 1948 году, когда из армянской ССР были выселены сотни тысяч азербайджанцев, чтобы освободить места для вновь прибывших из рубежа армян. Он прекрасно осознаёт тот факт, что продолжение устроенной оппозицией вакханалии может привести к началу Гражданской войны, а также к исходу армянского населения из Карабахского региона Азербайджана.

Став руководителем Армении в 1991 году, будучи избранным Председателем Верховного Совета, Л. Тер-Петросян долгое время выступал за "миацум" Карабаха. Однако, несмотря на удачную для армянской стороны Первую Карабахскую Войну, он в конце концов осознал, что Азербайджан никогда не откажется от своих исконных территорий и прекращение огня лишь временная передышка, после которого боевые действия вновь возобновятся.

Л. Тер-Петросян понял, что Азербайджан уже не тот что в начальный период Первой Карабахской войны и государство возглавляет гроссмейстер мировой политики Президент Гейдар Алиев, который навёл в стране порядок, положив конец хаосу и беспределу.

Вот почему несмотря на то, что он дважды избирался Президентом Армении в 1991 и 1996 годах на волне небывалой популярности, вызванной временными военными успехами, приведшими к оккупации 20% азербайджанской территории и изгнанию почти 1 миллиона азербайджанцев, нашёл в себе смелость и предложил фактически освободить часть оккупированных территорий и, в принципе, согласиться на автономию карабахских армян в составе Азербайджана.

За что жестоко поплатился тем, что был смещён в результате "тихого" переворота, организованного лидером Карабахского клана, боевиком, в одночасье ставшим премьер-министром Армении Робиком Кочаряном, который "попросил" Л. Тер-Петросяна уйти в отставку в феврале 1998 года самому, не дожидаясь применения испытанных ещё в бывшем НКАО методов террора и политических убийств.

С тех пор на протяжении 24 лет Левон Акопович просто наблюдает за тем, как потихоньку сбываются его прогнозы и предсказания, которые не могли присниться простому армянскому обывателю даже в страшном сне.

Последнее заявление Л. Тер- Петросяна, вызванное обострением внутриполитической ситуации, прежде всего следует адресовать армянской оппозиции, а затем его бывшему ученику Н. Пашиняну, который забыл заветы учителя и делал все по своему. Левон Акопович в этом заявлении прямо указал, что в войне потерпел поражение и капитулировал не только Никол Воваевич (как это пытается представить оппозиция на улицах), а капитулировала вся страна - Армения и что причиной поражения являются максималистские невыполнимые требования, которые предъявляли все армянские руководители (после Л. Тёр-Петросяна) для достижения эфемерного мирного соглашения.

Л. Тер-Петросян назвал виновных в полном провале проводимой экспансионистской политики. Это прежде всего бывшие закадычные друзья, а ныне заклятые враги Робик Кочарян и Сержик Саркисян, опьяненные кровью мирных азербайджанских жителей- жертв Первой Карабахской Войны, которые захватив власть в Армении, добивались закрепления оккупации.

Ведь для самого Л. Тер-Петросяна все стало ясно ещё после Саммита ОБСЕ в Лиссабоне в 1996 году, окончившийся полной победой дипломатии Президента Гейдара Алиева, которая была закреплена заявлением действующего председателя ОБСЕ, где был определен главный принцип урегулирования-территориальная целостность Азербайджана и Армении, что и подразумевало то, что Карабах является неотъемлемой частью азербайджанской территории.

Это заявление, которое поддержали все страны- члены ОБСЕ (кроме Армении) окончательно убедило Левона Акоповича в бесперспективности продолжения курса на присвоение Карабахского региона Азербайджана под названием "миацум", у истоков которого он сам и стоял.

Теперь Л. Тер-Петросян призывает всех армянских политиков одуматься и сесть за стол переговоров вместе с нынешним премьер-Министром Н. Пашиняном, чтобы найти выход из кризиса, отлично понимая, что продолжение этого трагифарса под названием "Долой Никола" ничего хорошего армянскому народу не сулит, да и возможные столкновения могут привести к человеческим жертвам и вооружённым столкновениям.

Л. Тер-Петросян намекает на то, что время играет против армянской стороны, так как понимает, что терпение Азербайджана небезгранично. Если официальные ереванские власти и оппозиция будут продолжать политику проволочек и заморозки ситуации, это может привести к непоправимым последствиям как для Армении, так и для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, судьбой которого пытаются спекулировать лидеры оппозиции.

Левон Акопович чувствует, что население Армении устало от войн и внутриполитических дрязг и поэтому не поддерживает оппозицию, чем и объясняется малочисленность митингов и демонстраций.

С другой стороны, если нынешние власти во главе с Н. Пашиняном будут продолжать игнорировать и интерпретировать по своему предложенные Азербайджаном 5 базисных принципов мирного урегулирования, в угоду радикалам как внутри страны, так и в диаспоре, то это также окончится плачевно. Вот почему первый президент Армении обращается с призывом и к нынешним властям начать диалог во имя национального спасения, чтобы совместно оценить ситуацию и наконец принять реалии, какими бы они тяжелыми не были.

Ведь он сам в свое время, когда все были в эйфории от успехов Первой Карабахской Войны осознал, что рано или поздно Азербайджан все вернёт, как бы Армения этому не сопротивлялась и единственный путь избежать новой войны - мирные переговоры и возможность автономии для армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Но зарвавшиеся боевики, сместившие его, предпочли совсем другой путь, в надежде на то, что им удастся сохранить завоёванное.

Теперь же, после Второй Карабахской Войны, Армения не только лишилась оккупированных территорий, но и статус возможной автономии для армянского населения Карабахского региона больше не актуален в результате того, что конфликт был решён не мирным путём, как вначале долгое время предлагал Азербайджан, а комбинированным военно- политическим методом принуждения к исполнению 4 резолюций СБ ООН и уважения основных принципов международного права.

Таким образом, судя по этому заявлению Л. Тер-Петросяна можно понять то, что призывая армянских политиков одуматься и реально оценить ситуацию он понимает, что для спасения Армении есть только один путь- принять мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, выполнить все пункты подписанных трехсторонних Заявлений и начать процесс нормализации отношений с Турцией, отказавшись от тюркофобской риторики и пропаганды. В противном случае, Армению ожидают страшные катаклизмы, которые могут привести к национальной катастрофе.