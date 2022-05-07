Гейдар Алиев был одним из немногих, кто мог бы противостоять армянскому национализму в СССР

Гейдар Алиев был одним из немногих, кто мог бы противостоять армянскому национализму, который стал губительным для многонациональной страны СССР.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Гейдар Алиев был дважды Героем Социалистического Труда, человеком огромной работоспособности, целеустремленности, одним из наиболее успешных руководителей, отметил он.

"Гейдар Алиев - масштабная личность в истории Азербайджана. Еще во времена Советского Союза Гейдар Алиев занял одну из ключевых должностей в системе государственной власти - пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР. До этого он возглавлял Комитет государственной безопасности Азербайджанской ССР, сделав его одним из лучших в системе союзных комитетов госбезопасности. Потом он возглавлял Азербайджан и благодаря результатам своей практической работы далее был назначен на посты в высшей иерархии Советского Союза. Я глубоко убежден, что если бы волею судьбы не Михаил Горбачев, а именно Гейдар Алиев возглавил бы Советский Союз, сегодня эта страна, которую мы утратили, существовала бы и, наверное, добилась бы не менее впечатляющих результатов в своем развитии, чем нынешний Китай. Но, как известно, история не любит ситуаций, когда мы проецируем ее на прошлое. В результате интриг советской бюрократии, зависти Горбачева, который видел в Гейдаре Алиеве одного из своих прямых конкурентов, Гейдар Алиев был отправлен в отставку. Наверное, Гейдар Алиев был одним из немногих, кто мог бы противостоять разрушительному курсу Горбачева, армянскому национализму, который стал губительным для многонациональной страны СССР", - сказал политический аналитик.

По его словам, после распада Советского Союза Азербайджан оказался в очень сложной ситуации, потому что к власти пришли популисты из народного фронта, в результате политики которых Азербайджан фактически оказался перед угрозой исчезновения своей государственности и независимости.

"И именно в этот критический момент в национальной истории народ Азербайджана потребовал, чтобы Гейдар Алиев вернулся к власти, приехал в Баку и возглавил страну, против которой велась разрушительная война со стороны Армении и армянских сепаратистов. Собственно, это стало ключевым, поворотным моментом, позволившим Азербайджану остановить падение в пропасть, развернуться и двинуться вперед. Именно с именем Гейдара Алиева связано не только возрождение азербайджанской государственности, но и новый курс, который позволил направить на благо государства и народа нефтяные и газовые ресурсы Азербайджана. Именно при Гейдаре Алиеве были подписаны знаковые, масштабные контракты, благодаря которым сегодня Азербайджан является надежным поставщиком энергоресурсов на мировой рынок и одним гарантов энергобезопасности Евросоюза", - подчеркнул Коротченко.

Политический аналитик отметил, что благодаря Гейдару Алиеву был выдвинут на ключевые посты новый пласт молодых эффективных управленцев, создана политическая элита, политический класс Азербайджана, страна укрепила свои позиции на международной арене и установила очень хорошие, дружественные отношения с Россией.

Коротченко подчеркнул, что миллионы людей в Российской Федерации помнят и уважают Гейдара Алиева.

"Президент Владимир Путин и на публичных, и на закрытых мероприятиях всегда подчеркивал, выражал свое уважение к личности Гейдара Алиева. Поэтому мы в России помним этого выдающегося политического деятеля, который оставил глубокий след, в том числе в истории Советского Союза", - сказал политический аналитик.

Коротченко подчеркнул, что 100-летний юбилей со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (в 2023 году) должен быть отмечен масштабно не только в Азербайджане, но и в России.

"Гейдар Алиев - достойный политик, управленец, масштабная личность в истории нового Азербайджана. Думаю, 100-летний юбилей со дня рождения Гейдара Алиева будет отмечен на высшем уровне и в России. И, разумеется, экспертное сообщество общественных деятелей также будет участвовать в этих мероприятиях, чтобы еще раз отдать дань памяти этого выдающегося человека", - сказал политический аналитик.