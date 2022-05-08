Азербайджан надеется на дальнейшее укрепление стратегических связей с Италией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией. Мы посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Итальянской Республики по этому случаю. Надеемся на дальнейшее укрепление стратегических связей между Азербайджаном и Италией", - говорится в сообщении.