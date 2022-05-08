https://news.day.az/politics/1460135.html Надеемся на дальнейшее укрепление стратегических связей между Азербайджаном и Италией - МИД
Надеемся на дальнейшее укрепление стратегических связей между Азербайджаном и Италией - МИД
Азербайджан надеется на дальнейшее укрепление стратегических связей с Италией.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией. Мы посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Итальянской Республики по этому случаю. Надеемся на дальнейшее укрепление стратегических связей между Азербайджаном и Италией", - говорится в сообщении.
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