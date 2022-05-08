Азербайджан и Швейцария обсудят расширение сотрудничества

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой девятого мая совершит официальный визит в Швейцарию, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

В состав делегации войдут председатель парламентского комитета и глава рабочей группы по межпарламентским связям со Швейцарией Хиджран Гусейнова, депутаты Агия Нахчыванлы, Вахид Ахмедов и Эркин Гадирли, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие.

В программу поездки входят встречи спикера парламента Сахибы Гафаровой с вице-президентом Швейцарии, а также председателями Национального совета и Совета по кантонам Федерального собрания страны.

На встречах будут обсуждаться нынешнее состояние и перспективы роста наших межпарламентских отношений, расширение сотрудничества на двусторонней и многосторонней основах и иные вопросы.

Поездка завершится 11-го мая.