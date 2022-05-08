Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Швецией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией. Мы посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Королевства Швеция по этому случаю. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Швецией", - говорится в сообщении.