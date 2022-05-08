В воскресенье по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией состоялся обмен письмами между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, в своем письме министр Джейхун Байрамов отметил, что культурное мероприятие, которое состоится 19 мая в Музее Нобелевской премии в Стокгольме по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, является символичным с точки зрения нобелевского наследия в Баку. Министр отметил, что на протяжении этих лет экономическое и культурное сотрудничество между Азербайджаном и Швецией развивалось по восходящей. "Мы верим, что Швеция будет успешно председательствовать в Совете ЕС в следующем году и готовы внести свой вклад в деятельность, которая будет осуществлена в рамках Восточного партнерства", - отметил он.

В своем письме министр Анн Линде отметила 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и, воспользовавшись случаем, высоко оценила существующую дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Швецией. Анн Линде пожелала продолжения хороших отношений и сотрудничества между двумя странами.

Министры выразили искренние поздравления и пожелали дальнейшего развития дружбы и сотрудничества между нашими странами.