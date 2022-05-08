Свободная, возрождающаяся Шуша: о боли потери и радости победы

Автор: Акпер Гасанов

Это было тридцать лет тому назад. В этот день, 8 мая 1992 года, армянские оккупационные войска заняли нашу Шушу. Сказать, что это была настоящая трагедия для каждого азербайджанца вне зависимости от страны его проживания, значит ничего не сказать. Потеря колыбели нашей культуры в прямом смысле слова разрывала сердца многим из нас. Так продолжалось долгих 29 лет.

Да, на всем протяжении этого времени мы все жили с огромным камнем на душе. Этот день, 8 мая, был негласно днем скорби по потерянной Родине. Армяне понимали значимость оккупации Шуши и потому старались сделать нам больнее, устраивая там пьяные пляски, тиражируя фото и видео этих варварских веселий на чужой земле. Не удержался от этого и нынешний премьер-министр РА Никол Пашинян. Он, упившись в стельку, танцевал вместе с ряжеными оккупантами на равнине Джыдыр дюзю. Это было в 2019 году. К счастью, это был его последний танец на наших землях. Великая Шуша была освобождена в результате 44-дневной войны. Как известно, в ходе этой войны были освобождены 5 городов, 4 поселка и 240 сел, был восстановлен контроль над азербайджано-иранской границей.

Но все же вряд ли кто-то будет оспаривать это, важнейшим моментом 44-дневной войны было именно освобождение великой Шуши. Примечательно, что это произошло тоже 8 числа, только в ноябре 2020 года. Это радостное известие, прозвучавшее в обращении к народу Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на Шехидляр хиябаны, было одним из самых счастливых событий в жизни миллионов азербайджанцев.

"Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы тебя возродим!", - заявил Президент Азербайджана 8 ноября 2020 года. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, по телу пробегает дрожь, а в глазах выступают слезы. Их не скрывали граждане нашей страны, заполнившие улицы городов республики. Священный триколор снова развевается на родине наших поэтов, композиторов, мыслителей, в самом прекрасном уголке мира - не было, нет и не будет ничего более важного для каждого азербайджанца!

Неслучайно, что именно дата освобождения Шуши от армянской оккупации распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева объявлена Днем Победы. Это действительно классический праздник со слезами на глазах. И благодарны за него мы все Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Именно под его руководством наша армия превратилась в самую боеспособную на всем Южном Кавказе. Именно благодаря ему, она смогла выполнить все поставленные перед ней задачи.

Да, благодаря этому историческому военно-политическому триумфу, никогда более 8 мая не будет ассоциироваться в нашей стране с горечью, болью потери. Мы - нация победителей, нация героев, нация созидателей. Вы только посмотрите, какими невиданными темпами возрождается освобожденная Шуша! Они просто поражают воображение!

Уже сообщено, что в ближайшие дни в Азербайджане будет запущена самая современная технология передачи голоса. Она будет доступна также и в освобожденной Шуше, в которую проложена Дорога Победы. По ней уже ездят в великий город граждане республики, гости нашей страны. В Шуше восстанавливается все - музеи, дома-музеи, мечети, церковь, жилые дома, строятся гостиницы, тоннели.

Кроме того, на днях в Шуше при организации Фонда Гейдара Алиева и Государственного агентства по туризму прошел грандиозный первый Международный кулинарный фестиваль. А еще там пройдет Международный фольклорный фестиваль "Хары бюльбюль". Позже, в июле, в Шуше запланировано проведение очередных Дней поэзии Вагифа, в июле-августе - финального этапа телевизионного конкурса "Мугам" и концерта победителей.

Также в течение года запланировано проведение международного фестиваля искусства "Шуша-2022", международного фотофестиваля "Четыре сезона Шуши". Все эти мероприятия пройдут в рамках "Года Шуши". И то, что это все стало возможным, является плодом огромной, длительностью в десятки лет, работы Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который выполнил главное свое обещание, данное общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Шуша отныне и навсегда свободна. Она возрождается, она станет настоящей жемчужиной всего региона, одним из красивейших уголков мира.