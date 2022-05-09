В Германии ответили на обращение азербайджанского дома культуры в связи с Ходжалинским геноцидом

Администрация канцлера земли Северный Рейн-Вестфалия Германии ответила на обращение функционирующего в городе Кельн Германо-азербайджанского дома культуры в связи с Ходжалинским геноцидом.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в письме от имени государственного канцлера нашим соотечественникам выражается признательность за обращение и книгу "Они никогда не вырастут". Отмечается, что руководство земли выступает против любых фактов войны и пыток. Выражается надежда, что совместными усилиями германских федеральных руководителей и сторон конфликта будет установлена правда о Ходжалинском геноциде.

Данное письмо является реакцией германских официальных лиц на высоком уровне на важные мероприятия, проведенные диаспорскими организациями в связи с Ходжалинским геноцидом.

Отметим, что функционирующий в Кельне Германо-азербайджанский дом культуры проводит системную работу для того, чтобы у местной общественности не сформировалось ошибочного и проармянского мнения о карабахских реалиях. С этой целью ежегодно накануне годовщины Ходжалинского геноцида всем руководителям германских земель и в Бундестаг адресуются обращения, а также отправляются книги Борана Азиза "Геноциды армян против тюрок в XX веке", Эльшада Эйвазлы "Невыросшие дети" и Сарии Джафаровой " Они никогда не вырастут"" на немецком и английском языках.

Напомним, что Дом Азербайджана в Кельне функционирует с 2019 года, в настоящее время там нашим юным и молодым соотечественникам преподаются азербайджанский язык и литература.