Гейдар Алиев заложил основу экономического возрождения, политической стабильности и строительства армии Азербайджана

10 мая исполняется 99 лет со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В беседе с Day.Az бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза поделился своими мыслями о роли, которую сыграл Гейдар Алиев в истории Азербайджана и его достижениях, сформировавших фундамент бурного экономического развития нашей страны.

"Подписанием "Контракта века" в 1994 году, что обеспечило открытие энергетического сектора Азербайджана для сотрудничества с международными компаниями, Гейдар Алиев продемонстрировал великое видение и национальное лидерство. Ни один лидер на постсоветском пространстве ранее не предпринимал такого смелого решения, которое стало основой для экономической трансформации Азербайджана", - заявил он.

Как подчеркнул наш собеседник, благодаря Гейдару Алиеву удалось претворить в жизнь такие грандиозные проекты, как нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, Баку-Новороссийск, а также Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум).

"Вышеперечисленные энергетические проекты имеют большое стратегическое значение для Европы, благодаря которым Азербайджан превратился в надежного поставщика энергоресурсов. При этом международный авторитет Азербайджана возрос не только благодаря экспорту энергоносителей. Азербайджан последовательно выполняет все условия подписанных с международными компаниями контрактов, что в значительной мере укрепило репутацию Азербайджана", - отметил экс-посол США в Азербайджане.

Таким образом, продолжил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США, усилия Гейдара Алиева заложили основу для экономических и политических преобразований в Азербайджане и создания мощной армии.

"При действующем Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве продолжился процесс армейского строительства. Проводились реформы вооружённых сил, в частности, закупки самого современного вооружения. Принципиальные структурные преобразования армии дали свои плоды, итогом которых стала Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне", - заключил Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов