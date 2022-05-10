Армения отдает США Мецаморскую АЭС

Автор: Лейла Таривердиева

В начал мая в ходе визита в США главы МИД Армении Арарата Мирзояна был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики. Подписи под документом поставили госсекретарь Энтони Блинкен и глава армянской дипломатии.

Меморандум - это, конечно, не обязывающий документ, а только объявление о намерениях, но сам по себе факт очень интересный и примечательный. Атомная энергетика Армении - это та сфера, которая находилась в монопольном владении "стратегического союзника" Еревана, то есть России. Да, армянам было позволено закупать какое-то оборудование и кокетничать на стороне, но судьба армянской атомной энергетики находилась целиком и полностью в руках "Росатома". Факт подписания меморандума был с удивлением воспринят российской стороной, поэтому начальник управления стран Америки МИД Армении Армен Еганян был вынужден спешно пояснить, что никаких обсуждений с США о строительстве новой АЭС не ведется.

Между тем, армянский "мирный атом" давно находится в поле зрения США. В 2012 году тогдашний министр энергетики Армении Армен Мовсисян и бывший посол США в этой стране Джон Хефферн подписали меморандум в сфере энергетики. На тот момент Ереван уже принял решение продлить срок действия АЭС на 10 лет, и на церемонии американский дипломат отметил этот факт с неудовольствием. Он заявил, что США, как все мировое сообщество, выступают за закрытие станции к 2016 году. Но если уж армянское правительство решило продлить ей жизнь на 10 лет, американская сторона готова посодействовать ее безопасной эксплуатации.

Об угрозе, которую представляет региону Армянская АЭС, известно всем. Европа не раз поднимала этот вопрос, а США поддерживали союзника и параллельно, конечно же, рассматривали это как возможность выдворить Россию из сферы атомной энергетики региона.

В 2017 году Армения подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом, в котором черным по белому прописано требование к Еревану назвать сроки закрытия АЭС. В части соглашения, касающейся темы ядерной безопасности, указывается на важность соблюдения на высоком уровне стандартов МАГАТЭ, а также говорится конкретно о закрытии и безопасном снятии с эксплуатации атомной электростанции в Мецаморе и сотрудничестве по ранее принятой с этой целью дорожной карте или плану действий, принимая во внимание необходимость замены АЭС новыми возможностями обеспечения энергетической безопасности Армении. Закрытие АЭС было одним из основных пунктов и первого варианта соглашения ЕС с Арменией, которое Ереван усиленно обсуждал, но потом не подписал, резко развернувшись в сторону Евразийского союза.

Несколько лет назад эксперты агентства США по международному развитию (USAID) предложили план по развитию энергетики Армении, в рамках которого необходимо закрыть Армянскую АЭС к концу 2026 года.

Однако, несмотря на все заверения армянской стороны о проведенных работах по модернизации, уже неоднократно было заявлено, что устройство Армянской АЭС в Мецаморе не позволяет усовершенствовать станцию в соответствии с современными требованиями безопасности для производства атомной энергии, в связи с чем она должна быть как можно скорее закрыта. Соответствующее положение также имело место в докладе рабочей группы Еврокомиссии об исполнении соглашения о партнерстве с Арменией в 2020 году. В связи с этим в Еврокомиссии отметили необходимость скорейшего формирования соответствующей дорожной карты по закрытию Армянской АЭС.

Еще в сентябре 1999 года между армянским правительством и ЕС было подписано соглашение о закрытии Мецаморской АЭС в 2004 году. Армения при вступлении в Совет Европы дала слово, что в 2004 году закроет атомную электростанцию. ЕС тогда выражал готовность выдать Армении средства на консервацию Мецаморской АЭС, но только при наличии согласованного плана действий по консервации, составленного с учетом проведенных стресс-тестов и критериев безопасности. В 2014 году ЕС назвал объект "опасностью для всего региона" и готов был безвозмездно выделить 200 миллионов евро на закрытие Мецамора, но Армения отклонила предложение. По мнению большинства аналитиков, она просто не получила разрешения на это из Москвы.

В мае 2021 года Мецаморская АЭС была остановлена на самый длительный планово-предупредительный ремонт за время ее эксплуатации. Первоначально планировалось остановить ее на длительный ремонт в 2018 году, однако этот процесс был отложен. Видимо, в самой Армении не были уверены, что Европа не будет настойчива. Но, не выполнив очередных обязательств, под которыми подписалась, Армения взбодрилась. После более чем четырехмесячного ремонта АЭС вернулась в энергосистему страны в октябре, получив лицензию на продление деятельности до 2026 года. В госкомитете по регулированию ядерной безопасности Армении "порадовали", заявив, что работы, проведенные на данном этапе, показали - реактор имеет достаточно ресурсов для работы до 2039 года.

А через полгода, в апреле 2022 года второй энергоблок снова остановился на планово-предупредительный ремонт. Причина повторной остановки не сообщается.

В любом случае, до 2026 года, то есть до завершения очередного срока лицензии АЭС, у американской стороны есть время, чтобы переориентировать Армению на свои технологии, по мнению специалистов, более надежные и безопасные. Говорить об экономическом интересе не стоит. Интерес геостратегический.

В 2019 году USAID представила доклад, в котором обосновала подробными расчетами выгоду для Армении применения американских, китайских и корейских разработок, чем российских. Первые обойдутся ей дешевле, а их применение позволит значительно снизить импорт газа. В Ереване пока что не решились отреагировать позитивно на эти предложения. Однако посетивший прошлым летом Ереван еврокомиссар по политике соседства и расширения Оливер Вархели недвусмысленно напомнил армянской стороне о важности вступления в полную силу соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом, которое, как мы отметили выше, предусматривает закрытие Мецаморской АЭС. Армении все еще предлагают немалые деньги на решение указанных задач.

Хотя России сейчас не до Мецамора, не стоит забывать, что в январе текущего года Армения и Россия договорились о проработке вопроса сооружения новых блоков атомных электростанций в РА. Во время Всемирной выставки "Expo-2022" в Дубае был подписан Меморандум о взаимопонимании для проработки возможного сотрудничества по сооружению новых атомных энергоблоков российского дизайна на территории Республики Армения, на площадке (действующей) Армянской АЭС.

"Российского дизайна" - это, пожалуй, ключевые слова. Потому что американская сторона уже не первый год продвигает вопрос смены атомной энергетики Армении прежнего дизайна. USAID, как сообщают армянские СМИ, уже давно продвигает план использования в Армении американских ядерных технологий, и по мере приближения к 2026 году этот вопрос, вероятно, будет ставиться все более активно параллельно с усилением давления на армянские власти с требованием закрыть АЭС с российским реактором.

В настоящее время энергетическую сферу Армении полностью контролирует Россия, но никто не сказал, что это не может измениться в любой момент. Подписанный 2 мая в Вашингтоне меморандум тому подтверждение.