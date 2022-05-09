Сотрудники СГБ Азербайджана совершили восхождение на "Пик Гейдара"

В связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана совершила восхождение на "Пик Гейдара" - вершину высотой 3751 метр, расположенную в массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказа и носящую имя общенационального лидера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на СГБ, участники восхождения разбили лагерь у подножия массива Гызыл Гая, после чего в полном составе совершили восхождение на "Пик Гейдара". Здесь перед барельефом общенационального лидера сотрудники СГБ почтили его светлую память и водрузили на вершине Государственный флаг Азербайджана, говорится в сообщении.