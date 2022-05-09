Гейдар Алиев заложил основы превращения Азербайджана в одного из самых надежных экспортеров нефти и газа в мире.

Об этом сказал Trend в понедельник американский эксперт, генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани, передает Day.Az.

"Дальновидная стратегия Гейдара Алиева сыграла важную и уникальную роль в превращении Азербайджана в экономически и политически сильную страну с мощной армией. Гейдар Алиев был мудрым лидером и понимал, что экономически сильный Азербайджан, интегрированный в глобальную экономику, не только сможет стать глобальным игроком на энергетических рынках, но также и заложить основу для сильной армии, которая в конечном итоге освободит оккупированные территории", - сказал Собхани.

Американский эксперт подчеркнул, что под руководством Гейдара Алиева удалось повысить ВВП страны с 1,2 миллиарда долларов до 8 миллиардов долларов.

"Именно мудрое и дальновидное руководство Гейдара Алиева позволило Азербайджану стать центром разработки и транспортировки энергоресурсов Каспийского моря. Открыв страну для иностранных инвестиций, Гейдар Алиев создал стабильную среду для таких компаний, как bp, которые вложили свой капитал и заключили взаимовыгодное соглашение о разделе продукции. Гейдар Алиев понимал, что разведка, разработка и бесперебойная транспортировка нефти и газа из Азербайджана на рынки Европы важна для глобальной энергетической безопасности. Поэтому он поручил команде азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR заключить соглашение с энергетическими компаниями, в результате чего Азербайджан зарекомендовал себя в итоге как самый надежный экспортер нефти и газа потребителям во всем мире", - сказал он.

Собхани отметил, что если обратить внимание на перечень компаний, которые заключили с Азербайджаном контракт на разработку блока "Азери-Чираг-Гюнешли", то можно увидеть маленькую модель Организации Объединенных Наций.

"Этот мудрый шаг Гейдара Алиева по включению компаний из США, Европы, Турции, России, Ирана и Японии в этот исторический договор, показывает, что он был поистине государственным деятелем мирового масштаба. Гейдар Алиев заложил основы превращения Азербайджана в самого надежного экспортера нефти и газа в мире. Важность энергетической стратегии Гейдара Алиева заключается в том, что она предоставила Азербайджану стабильный и надежный источник доходов, и, по данным Всемирного банка, снизила уровень бедности в стране до уровня ниже 5 процентов. Сегодня Азербайджан - сильный, независимый, экономически динамичный и глобальный игрок, фундамент чего был заложен благодаря мудрому, дальновидному и смелому руководству Гейдара Алиева, архитектора современного Азербайджана", - заключил он.