Делегация парламента Азербайджана прибыла в Швейцарию

Возглавляемая председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой парламентская делегация 9-го мая прибыла Швейцарскую Конфедерацию с официальным визитом, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-служба парламента.

В аэропорту Цюриха их встречали глава протокольной службы швейцарского парламента Филипп Барезвиль, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искандеров, постпред Азербайджана при женевском отделении ООН и при других базирующихся там же международных организациях Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрен ряд встреч спикера Милли Меджлиса с официальными лицами Швейцарии.