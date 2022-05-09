Произошедшее на встрече с Гейдаром Алиевым навсегда вошло в мою память

10 мая исполняется 99 лет со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве и встрече с ним с Trend поделился российский теле- и кинопродюсер, заместитель генерального директора - генеральный продюсер телеканала НТВ, участник команды КВН "Парни из Баку" Тимур Вайнштейн, передает Day.Az.

"В самый канун 2001 года я срочно вылетел из Москвы в Баку. Причина была очень важная: команду "Парни из Баку", завоевавшую кубок "Лучшая команда КВН ХХ века", ждал прием у Президента Азербайджана, выдающегося политического деятеля Гейдара Алиевича Алиева. Это была не первая наша личная встреча. С 1996 года Гейдар Алиевич ежегодно посещал наши концерты, которые с большим успехом шли в столице. И когда после первого такого концерта он зашел к нам за кулисы, мы объективно не знали, чего ждать: на концерте было много сатирических сценок, пародий на высоких государственных деятелей, в том числе и на самого Президента. Скажу честно: отношения с властью до возвращения Гейдара Алиева в Азербайджан у нас были сложные, если не сказать, что местами даже жесткие. Нам не могли простить наши сатирические выступления со сцены. Гейдар Алиевич первой же фразой немного напугал: "А вы, я смотрю, смелые очень, даже на меня делаете пародию?". И когда Анар Мамедханов, наш капитан, только захотел начать оправдываться (хотя, может, он и не собирался оправдываться, но нам всем, стоящим рядом с Анаром, в тот момент это казалось самым необходимым), Гейдар Алиевич с улыбкой сказал, что мы все правильно делаем, талантливо и умно. А особенно важно, что мы с помощью юмора акцентируем внимание на реальных проблемах нашего общества. Ведь сатира необходима в демократическом государстве, иначе власть перестает чувствовать связь с народом и не понимает, правильно ли она действует. Мало того, Гейдар Алиевич Алиев, можно сказать, тогда вручил нам официальный мандат, сказав напоследок: "И если кто-то из власть предержащих вдруг будет вам звонить и угрожать, то просто скажите им, что к нам даже Президент не обращался с претензией, ну а потом мне уже передадите, кто у нас там такой обидчивый".

Это была невероятная поддержка для нас, совсем юных парней. И этот урок об отношениях с властью, озвученный нам Политиком с большой буквы, мы хорошо усвоили и в своей кавээновской жизни никогда ему не изменяли", - сказал Вайнштейн.

Он также вспомнил свою последнюю встречу с общенациональным лидером.

"Наступал ХXI век, и за несколько дней до нового тысячелетия мы пришли на прием в Президентский дворец. Это была для меня последняя встреча с Гейдаром Алиевым, так как в тот момент команда "Парни из Баку" в оригинальном составе заканчивала свое существование. И то, что произошло во время этой встречи, навсегда вошло не только в нашу память, но и в память многих людей, которые смотрели эту встречу по телевизору или пересматривали потом ее запись. После официальных поздравлений и очень приятных слов в наш адрес Гейдар Алиевич начал вспоминать наши выступления. Цитируя одну из наших сатирических пародий, он начал смеяться, да так, что у него от смеха потекли слезы. Мы сначала не знали, как реагировать, потому что таким Президента мы никогда не видели. Но он так от души смеялся, что вслед за ним начали смеяться и все мы. И вот эта всеобщая радость длилась несколько очень счастливых минут. Это был Великий человек, который всегда поддерживал культуру, талантливых людей, не давал никого из них в обиду. Все, буквально все, кто добивался успеха в Азербайджане и за его пределами в годы его правления, вспоминали и вспоминают его невероятную поддержку, его чуткое покровительство. Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Полад Бюльбюльоглы, все деятели культуры Азербайджана, среди которых, конечно же, и мы - команда КВН "Парни из Баку" в полном составе... И я как коренной бакинец безмерно рад, что традиции поддержки искусства и талантливых людей благодаря мудрому руководству Президента Ильхама Гейдаровича Алиева сохраняются в Азербайджане и по нынешний день. И еще я очень счастлив, что наш юмор в те непростые годы смог доставить такому человеку, как Гейдар Алиев, столь приятные эмоции. И я буду помнить его искренний смех в тот предновогодний день всю жизнь! Спасибо Вам за все, Великий Президент!", - заключил Вайнштейн.