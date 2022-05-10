Армянские дашнаки возомнили себя "воинами": последствия их "кукареканья"

Автор: Акпер Гасанов

Перед нами классический случай, когда выявляется лживость лозунгов откровенных провокаторов, кровавых "петухов войны", привыкших сотрясать округу своим "кукареканьем". Показательно, что это указывает на цинизм, лживость и провокационность их действий те, кто на себе познал плоды такого рода действий. По сути, это было столкновение преступников и жертв преступления.

Итак, родители армянских военнослужащих, задержанных в Азербайджане, перекрыли дорогу, по которой автошествие оппозиции двигалось в направлении Гюмри. Как сообщает издание Epress.am, родственники военных обвиняют оппозиционеров в обострении внутриполитической ситуации и препятствовании переговорам. По их мнению, радикальные заявления и действия оппозиции негативно сказываются на армяно-азербайджанском процессе по установлению окончательного мира, в том числе - на возвращении военнослужащих.

Издание приводит интересный диалог между отцом одного из задержанных военнослужащих с членом "Дашнакцутюн" Гегамом Манукяном. "Я отец пленного, мой сын там уже полтора года. Почему вы сожгли флаг Азербайджана, не дали ребят привезти?", - обратился мужчина к оппозиционному депутату. Это были слова, обращенные в пустоту. И вот тому доказательство.

"Пашинян вышел, сказал: ничего, наши пленные подождут еще два месяца. Мы замолчали. Столько времени, дядя, - уже полтора года...", - попытался возразить депутат-дашнак. То есть, он сознательно пустился в дешевую манипуляцию. Он, не видевший ужасов 44-дневной войны, которая стала неизбежной именно по причине нежелания официального Еревана прислушиваться к обоснованным требованиям Азербайджана, пытался что-то лепетать отцу солдата, который стал жертвой этой провокационной политики.

Дашнак не хотел слышать отца армянского солдата и иных ему подобных, когда они утверждали, что Азербайджан все же возвращает армянских военнослужащих. Ему, Манукяну, как и всем ему подобным "петухам войны" не важно, что в реальности произошло с армянскими солдатами, прапорщиками и офицерами, скольких из них отправили на убой в ходе 44-дневной войны, а также после ее окончания. Им не важно, почему армянские военнослужащие засылать на освобожденные территории нашей страны в качестве диверсантов и террористов.

Им важно само наличие повода для критики власти. Им важно свержение Пашиняна. Любыми способами, под любым, даже выдуманным предлогом. Осуществляя любые, даже шокирующие армянскую общественность, провокации. Вот и на сей раз родственники армянских военнослужащих обвинили оппозиционеров в том, что, сжигая флаг Азербайджана, они фактически срывают процесс возвращения 38 военнопленных.

Они, родственники военнопленных, абсолютно правы. Весь мир видит, сколь неистребима животная ненависть дашнаков и их сообщников к азербайджанцам. Сожженные флаги Азербайджана и Турции- элемент разжигания этой ненависти. И вполне логично, что рядом с дашнаками, в борьбе за власть, виден Роберт Кочарян. Тот самый автор чудовищного тезиса о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев".

Есть рядом с дашнаками и Серж Саргсян- автор позорного "оправдания" за Геноцид в Ходжалы. Все они, по большому счету, мечтают о свержении Никола Пашиняна потому, что мечтают вернуть все отобранное, конфискованное у них, а еще, они мечтают получить доступ к дальнейшему грабежу Армении. Все очень просто и цинично. Ничего личного- просто бизнес.

Кровавый, чудовищный бизнес. И в этом смысле логично, что депутат-дашнак Манукян в ответ лишь заявил, что "дашнаки жгли флаги Азербайджана на протяжении 30 лет, и тогда армянские солдаты в плен не попадали".То есть, он гордится совершенными провокациями, он считает себя героем. И он не думает о последствиях содеянного. В отличие от тех, чьи дети посылались и посылаются на убой.

Так было всегда. Партия "Дашнакцутюн" была и остается кузницей кадров для армянских террористов. Именно члены этой партии убивали азербайджанских политиков в разных странах мира. Именно они устраивали теракты в аэропортах, банках, метро европейских городов. Именно они были самыми голосистыми "петухами войны". Всегда, начиная от Первой Карабахской и заканчивая 44-дневную. Плоды их "кукареканья" видны- Армения является самой отсталой, лишенной многих атрибутов независимости, страной региона. У нее есть шанс все изменить. Его предоставляет Азербайджан, предлагающий перевернуть страницу ненависти и жить, как подобает нормальным соседям. И тут уже мяч на стороне Армении. Хватит ли у ее власти и общества сил двигаться в правильном направлении и не слушать "кукареканье" пресловутых "петухов войны" или нет- вот в чем вопрос.