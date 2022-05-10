Общенациональный лидер Гейдар Алиев - основатель современной Азербайджанской государственности

Автор: Пярвин Мирзазаде

10 мая 2022 года исполняется 99 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля Азербайджана, человека, заложившего основы современной азербайджанской государственности, Общенационального Лидера Гейдара Алиева.

Неоценим тот вклад, который внёс Гейдар Алиев в создание независимого Азербайджана, ставшим одним из самых стремительно развивающихся государств мира, региональным лидером, с мнением которого считаются ведущие державы мира.

Вся жизнь Гейдара Алиева была посвящена служению азербайджанскому народу, защите национальных интересов Азербайджана и укреплению независимости страны. Сегодня с уверенностью можно сказать, что вся деятельность Гейдара Алиева в качестве Президента Азербайджанской Республики, послужила основой для будущей победы во Второй Карабахской Войне, разгрому врага и освобождению оккупированных азербайджанских территорий.

Личность и деяния Общенационального Лидера Гейдара Алиева стали примером для молодого поколения азербайджанцев, как пример беспрецедентной верности своему народу, всегда готового на самопожертвование во имя интересов Родины.

Став руководителем Азербайджанской ССР в 1969 году, Гейдар Алиев на этом посту сделал немало чтобы превратить экономику республики из сырьевой в производителя современной промышленной продукции. Ведь долгое время экономика республики являлась источником дешевого сырья нефтехимической и сельскохозяйственной продукции.

При Гейдаре Алиеве были построены сотни современных промышленных предприятий, причём в отличие от прошлых лет, когда новые заводы и фабрики строились в основном на Апшеронском полуострове в Баку и Сумгаите, новые промышленные объекты создавались по всей территории республики, что способствовало экономическому развитию регионов.

За короткое время Азербайджан стал одним из ведущих производителей винограда, хлопка и табака в СССР, что привело к выделению республике значительных средств из союзного бюджета.

По распоряжению Гейдара Алиева, в целях увеличения добычи нефти и газа, были проведены геологоразведавательские работы по поиску новых месторождений на шельфе Каспийского моря, которые увенчались значительными успехами: были найдены огромные запасы нефти и газа на больших глубинах.

Именно эти месторождения, которые остались нетронутыми по причине отсутствия в советское время необходимых технологий и наличия дешёвой нефти из Сибири, в дальнейшем стали основой современной азербайджанской нефтяной индустрии и стали разрабатываться после подписания с западными нефтяными компаниями в 1994 году Контракта Века.

Благодаря тому, что между Гейдаром Алиевым и тогдашним руководством СССР в лице Л. Брежнева и его окружения, установились тесные доверительные отношения, удалось добиться того, что союзное руководство выбрало Азербайджан в качестве места строительства двух уникальных предприятий: Бакинского Завода Глубоководных Оснований и Бакинского Завода Бытовых Кондиционеров, которые строились совместно с французскими и японскими компаниями и являлись единственными предприятиями подобного рода в СССР.

Период руководства республикой Гейдара Алиева в советское время оказался временем расцвета национальной культуры Азербайджана. Именно в это время представители азербайджанской литературы, музыки и искусства заняли одно из ведущих мест в советской культуре и достойно представляли республику за рубежом.

Успешное развитие Азербайджана под руководством Гейдара Алиева в период с 1969 по 1982 годы было высоко оценено руководством СССР и он становится кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС (коллективного руководящего органа страной). В ноябре 1982 года новый генеральный секретарь КПСС Ю. Андропов приглашает Гейдара Алиева в Москву на должность Первого Заместителя Председателя Совета Министров СССР и он избирается членом Политбюро, то есть становится одним из руководителей Советского Союза.

С 1982 по 1987 год Гейдар Алиев курирует в правительстве ряд важных направлений, включая транспорт, машиностроение, лёгкую промышленность, а также связи со странами социалистической ориентации: Азии, Африки и Латинской Америки.

Впервые за долгие годы представитель Азербайджана (после Нариман Нариманова) стал членом коллективного руководства СССР, а учитывая фактор того, что остальные члены руководства того времени выходцы из тюркских союзных республик -Д. Кунаев и Ш. Рашидов оставались руководить на местах в Казахстане и Узбекистане, единственным представителем тюркоязычных народов в высшем руководстве страны.

Используя своё влияние и возможности в этот период, Гейдар Алиев сделал немало для развития Азербайджана и других союзных республик, выделяя им значительные средства из союзного бюджета для социально- культурного развития, промышленности и сельского хозяйства.

Особо стоит отметить и то, что будучи в Политбюро ответственным за развитие связей с союзниками СССР в "третьем мире", Гейдар Алиев занимался вопросами оказания помощи, урегулированием внутриполитических проблем в этих странах, а также многочисленных конфликтов с соседними государствами.

Именно благодаря тому, что Гейдар Алиев обладал блестящими дипломатическими качествами и тому, что он был выходцем из мусульманской республики, ему удалось завоевать доверие руководителей этих государств, которые прислушивались к его рекомендациям и шли на компромиссы, что позволяло решать проблемы и конфликты.

Плодотворная деятельность Гейдара Алиева в правительстве привела к росту его авторитета и влияния среди руководства бывшего СССР, что стало вызывать зависть у нового Генсека М. Горбачёва, который видел в нем потенциального конкурента и соперника. Под предлогом болезни и необходимости лечения, в 1987 году Гейдар Алиев был отправлен в отставку и оставлен от дел. Именно с этого времени проармянские элементы (А. Аганбекян, К. Шахназаров, С. Ситарян и другие), в окружении М. Горбачева инициировали начало так называемого "карабахского" движения, направленного на отторжение НКАО от Азербайджана.

Параллельно с этим, по личному указанию М. Горбачёва, в советской прессе развернули клеветническую компанию против Гейдара Алиева, обвиняя его в несуществующих "преступлениях". Целью этой кампании была дискредитация личности Гейдара Алиева для того, чтобы изолировать его от разворачивающихся в Азербайджане трагических событий, не дать вмешаться, чтобы остановить армянских экспансионистов.

В период с 1988 по 1990 годы Гейдар Алиев находился под постоянным негласным надзором советских спецслужб, которые старались оградить его от контактов с земляками из Азербайджана, чтобы он не имел бы достоверной информации. Однако Гейдару Алиеву удавалось получать, хотя и урывками, информацию о событиях в Азербайджане, которая его беспокоила и тревожила.

Трагедия 20 января 1990 года в Баку, когда в город были введены советские войска, устроившие кровавую бойню с многочисленными жертвами среди гражданского населения, послужила беспрецедентному событию в советской истории: бывший член Политбюро, один из руководителей советского правительства Гейдар Алиев 21 января 1990 года пришёл в постоянное представительство Азербайджана в Москве, где выступил с осуждением этой кровавой акции и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Пойдя на этот героический шаг, Гейдар Алиев продемонстрировал в очередной раз свою храбрость, безмерный патриотизм и любовь к Азербайджану.

Следует отметить то, что в тот день вокруг здания постпредства в Москве собралась многотысячная толпа возмущённых азербайджанцев, которые молча выражали свой протест и возмущение против политики руководства СССР является во главе с М. Горбачёвым. Появление Гейдара Алиева в сопровождении сына Ильхама Алиева и дочери Севиль Алиевой произвело на собравшихся небывалое впечатление, ведь все они понимали, что этот шаг опального Гейдара Алиева и ближайших членов его семьи грозит им репрессиями и преследованиями.

Однако сделав этот шаг, Гейдар Алиев и члены его семьи показали всему миру то, что где бы они не были они остаются азербайджанцами, готовыми защищать свою Родину до конца, не жалея себя.

После этого относительно спокойная жизнь в Москве Гейдара Алиева изменилась. Он и члены его семьи стали открыто подвергаться преследованиям, возникла угроза физического устранения. Чтобы избавиться от опеки спецслужб и быть ближе к родине, он принимает решение вернуться к себе на малую родину, в Нахчыван.

Именно оттуда вновь началось восхождение Гейдара Алиева на азербайджанский политический Олимп. В то время Нахичевань уже находилась практически в блокаде, которую организовали армянские боевики, нарушившие сухопутное сообщение с остальной территорией Азербайджана, устраивавшие постоянные перебои в снабжении электроэнергией и газом, линии которых проходили по территории Армении.

Власти в Баку, занятые борьбой за власть ничего не могли толком решить, чтобы оказать помощь автономной республике, связь с которой поддерживалась только по воздуху. Размещённые в Нахчыване советские войска заняли странную политику нейтралитета, не противодействуя должным образом действиям армянских боевиков.

Приезд Гейдара Алиева в Нахчыван был встречен населением с большим энтузиазмом и подъемом национального духа, видя в нем спасителя от надвигающейся катастрофы, грозящей исходом азербайджанского населения, чего и добивались армянские радикалы.

За короткое время в 1991 году Гейдар Алиев был избран вначале депутатом парламента автономной республики, а затем председателем Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики.

Став руководителем маленькой автономной республики, Гейдару Алиеву пришлось решать сложные проблемы, с которыми пришлось столкнуться: с одной стороны агрессивные действия армянских вооружённых формирований, которые пытались захватить Нахичевань, с другой стороны социально- экономические проблемы, которые возникли в результате армянской блокады. Используя свой опыт и умение, Гейдару Алиеву удалось решить ряд жизненноважных вопросов, открыв ранее закрытые границы с Ираном и Турцией, которые помогли частично решить проблему блокады, снабжения населения продуктами питания и электроэнергией, не допустив исхода населения.

Одновременно, благодаря дипломатическому умению Гейдара Алиева, удалось принудить армянскую сторону отказаться от нападений на автономную республику, фактически достигнув локального прекращения огня, не утратив практически территорий.

Благодаря тому, что Гейдар Алиев наладил контакты с командованием советских войск в Нахичевани, ему удалось добиться того, что их техника и вооружение были добровольно переданы частям зарождавшейся азербайджанской армии, без повреждений и конфронтации. Именно в Нахичевани были созданы первые регулярные части азербайджанской армии, которые подчинялись единому руководству, а не служили отдельным полевым командирам или партиям.

Под руководством Гейдара Алиева в Нахчыване была создана четкая структура государственного управления, единоначалия и порядка, в отличии от остальной части Азербайджана, где тогда царил хаос и беспредел. В условиях тяжёлого внутриполитического кризиса и военных неудач, в котором оказался Азербайджан, создалась угроза самому существованию независимого государства.

Бездарное руководство страной тандема ПНФА / Мусавата, привело страну на грань Гражданской войны в июне 1993 года.

В это время по требованию народных масс, которые давно требовали того, чтобы власть была передана этому опытному политику, Гейдар Алиев вернулся в Баку и был избран 15 июня 1993 года Председателем Верховного Совета Азербайджана, став исполняющим обязанности Президента Азербайджана после того, как Президент А. Эльчибей внезапно уехал в село Келеки в Нахичевани и не мог исполнять свои обязанности.

С этого момента начался процесс создания новой азербайджанской государственности под руководством Гейдара Алиева, которой был избран 10 октября 1993 года подавляющим числом голосов избирателей Президентом Азербайджанской Республики.

В то время Азербайджан находился в очень тяжелом состоянии: неудачи на фронте, разрушенная экономика, информационная блокада, продолжающаяся агрессия Армении, почти 1 миллион беженцев, поднявшие голову сепаратистские движения, а также внутриполитический хаос и полный разлад в обществе.

Опытному политику Гейдару Алиеву удалось за короткое время сделать невозможное: положить конец внутриполитической борьбе и хаосу, подавить сепаратистские выступления, наладить механизм управления государством (практически разваленный предшественниками), наладить отношения с соседними странами, сплотить общество и многое другое, что казалось сделать уже невозможно.

Приход к власти в Азербайджане Гейдара Алиева остановил развал государства и создал предпосылки для будущего развития страны. Небывалый авторитет и влияние Гейдара Алиева среди азербайджанского народа позволил ему осуществить ряд важных шагов, направленных на то, чтобы заложить базис современного Азербайджана. Понимая, что будущее страны зависит от развития экономики, а это невозможно сделать в одиночку без привлечения иностранных инвестиций, которые невозможно привлечь в условиях активных боевых действий, Гейдару Алиеву удалось добиться временного прекращения огня, хотя уже в начале 1994 года вновь созданная азербайджанская армия перешла в наступление и освободила часть оккупированных территорий в Физулинском районе, включая посёлок Горадиз.

История доказала, что предпринятый им в то время этот шаг был правильным и оказался одним из решающих для будущей победы. 20 сентября 1994 года был подписан первый нефтяной контракт, получивший название Контракта Века, с участием ведущих зарубежных нефтяных компаний, положивший начало новой эры для развития нефтегазовой индустрии страны и всего региона.

Привлечение иностранных компаний для работы в Азербайджане стало важным фактором для прорыва информационной блокады, созданной армянской стороной, которая пыталась представить всему миру азербайджанский народ как "варваров мусульман". Начало разработки нефтегазовых месторождений на Каспийском море с применением новых технологий, способствовало общему экономическому развитию Азербайджана, который под руководством Гейдара Алиева встал на ноги и двинулся ускоренными темпами вперёд.

Построенные при его непосредственном участии стратегические нефтепроводы Баку- Супса и Баку - Джейхан, а также газопровод Баку- Тбилиси - Эрзерум стали важными составляющими, обеспечившими снабжение энергоресурсами как соседних Грузии и Турции, так и других европейских государств.

Успехи в экономическом развитии, рост благосостояния населения, дали возможность провести в стране ряд важных политических и социально- экономических реформ. В ноябре 1995 года была принята первая конституция независимого Азербайджана, работа над которой проводилась под непосредственным руководством Президента Гейдара Алиева, закрепившая основные права и обязанности граждан, а также подтвердившая демократический светский характер Азербайджанского государства.

Были проведены первые свободные демократические выборы в парламент страны - Милли Меджлис, сформированный на многопартийной основе. Были осуществлены реформы законодательства, а также судебной власти, создан Конституционный Суд. В Азербайджане была обеспечена полна свобода слова.

Естественно, что реформаторская политика Президента Гейдара Алиева не пришлась по вкусу врагам Азербайджана, которые несколько раз пытались дестабилизировать ситуацию в стране и даже осуществить перевороты.

Но полная поддержка Гейдара Алиева со стороны азербайджанского народа не позволила врагам осуществить свои чёрные планы. Все попытки изменить ход событий в Азербайджане были разбиты Гейдаром Алиевым в пух и прах, опираясь на единство и поддержку народных масс.

Особо нужно отметить заслуги Гейдара Алиева в деле военного строительства. Несомненно обладая великолепным опытом, полученным ещё будучи партийным руководителем Азербайджана, ему удалось заново сформировать, обучить и вооружить азербайджанскую армию, которая из разрозненных отрядов самообороны стала единой вооруженной силой.

Ведь благодаря гениальному предвидению, по его инициативе в Баку в 1971 году была создана специализированная военная школа имени Дж. Нахчыванского, ставшая кузницей кадров для будущих вооружённых сил независимого Азербайджана.

Созданные по инициативе Гейдара Алиева в 1999 году войска специального назначения стали ударной силой азербайджанской армии во Второй Карабахской Войне.

Прекрасный оратор, великолепный дипломат от природы Гейдар Алиев многое сделал для укрепления позиций Азербайджана на международной арене.

С первых дней своей деятельности в качестве главы азербайджанского государства, Гейдар Алиев занялся проблемами прорыва информационной блокады и становлению Азербайджана в качестве полноправного члена международного сообщества.

В условиях продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана, Гейдар Алиев стал инициатором принятия в СБ ООН ряда резолюций, которые в дальнейшем составляли правовую основу для применения военно- политического метода принуждения Армении к решению конфликта во время Второй Карабахской Войны.

Президент Гейдар Алиев стал первым главой азербайджанского государства, который выступил с трибуны ООН на сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 1994 года, рассказав миру правду об армянской агрессии. При его непосредственном руководстве Азербайджану удалось добиться принятия на Саммитах ОБСЕ в Будапеште в 1994 году и Лиссабоне в 1996 году основополагающих документов, подтверждающих территориальную целостность и нерушимость границ, отвергающих всяческие территориальные претензии со стороны Армении.

Придавая значительное место в проводимой им внешней политики укреплению связей с Турцией, Гейдар Алиев постоянно стремился к развитию всесторонних связей с этой братской страной, которая стала тогда стратегическим партнером Азербайджана. Особое место в дипломатии Гейдара Алиева занимали отношения с сопредельными государствами: Ираном, Грузией, Россией, Туркменистаном, Казахстаном, с руководством которых он поддерживал тесные отношения и развивал успешное экономическое сотрудничество.

Важное место в дипломатии Гейдара Алиева занимало развитие отношений с ЕС, а также с Советом Европы. Президент Гейдар Алиев стал инициатором вступления Азербайджана в Совет Европы, подписания всех европейских конвенций и адаптации законодательства страны в соответсвии с их требованиями. Этим Гейдар Алиев ещё раз подтвердил тот факт, что Азербайджан является светской европейской страной, ориентированной на развитие современного демократического общества.

Учитывая то, что Азербайджан является страной с преимущественно мусульманским населением, Президент Гейдар Алиев активно развивал связи со странами-членами Организации Исламского Сотрудничества и стал первым главой азербайджанского государства принявшим участие в Саммите ОИС в Касабланке (Марокко) в декабре 1994 года, где провёл многочисленные двусторонние встречи, на которых обсуждал со своими коллегами вопросы двусторонних отношений и международные проблемы.

Гейдар Алиев, в своей многовекторной внешней политики, всегда придерживался принципов неприсоединения и независимого от кого-либо внешнеполитического курса страны, что нашло своё отражение и в Конституции Азербайджана, законодательно закрепивший эти основополагающие принципы.

Несомненно, что неоценимой заслугой Общенационального Лидера Гейдара Алиева явилось то, что он обеспечил преемственность власти в Азербайджане. Во всех его начинаниях и делах всегда с ним был его сын и верный сподвижник Президент Ильхам Алиев, который принял у него штурвал государственного управления и обеспечил исполнения главной мечты своего великого отца- освобождения оккупированных азербайджанских территорий, восстановления территориальной целостности Азербайджана и возвращения почти 1 миллиона беженцев.

Недаром Президент Ильхам Алиев всегда подчеркивал, что достигнутая Победа есть плод заложенных ещё во время Гейдара Алиева успехов в государственном и военном строительстве. Президент Ильхам Алиев продолжил курс Общенационального Лидера Гейдара Алиева на дальнейшее укрепление и развитие Азербайджана, ставшего под его руководством региональным лидером.

Развивая и углубляя основные принципы внешней и внутренней политики Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев вывел страну в ряд государств мира, которые играют ведущую роль на мировой арене.

Азербайджанский народ безмерно благодарен Общенациональному Лидеру Гейдару Алиеву за его исторический вклад в создание современной Азербайджанской государственности и будет чтить память этого выдающегося государственного деятеля на вечные времена.