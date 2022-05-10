В Шуше подготовлен видеоролик в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В Шуше подготовлен специальный видеоролик в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, видеоролик, подготовленный Шушинским государственным заповедником, размещен на его официальных страницах в соцсетях.

"Сегодня исполняется 99 лет со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Развитие города Шуша тесно связано с именем великого лидера. Строительство мавзолея Вагифа, объявление города Шуша заповедником и многие другие судьбоносные вопросы связаны с именем великого лидера. Общенациональный лидер Гейдар Алиев будет вечно жить в наших сердцах!", - говорится в публикации.