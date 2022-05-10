Армянская общественность выступила за мир с Азербайджаном

Представители армянской общественности выступили с заявлением в поддержку установления мира с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Согласно перечню государственных праздников Республики Армения, 9 мая отмечается как "Праздник победы и мира".

Мы, нижеподписавшиеся граждане Армении, толкуем совет дня как четкое требование мира, потому что мир - это победа, а "победа", не увенчанная миром, - поражение.

Земельным притязаниям мы противопоставляем требование мира, мы настаиваем, что миру нет альтернативы. И это не "петля на шее проигравшего", а свободное волеизъявление народа Армении - жить под мирным небом - ратифицированное на внеочередных выборах 2021 года", - говорится в заявлении.

Подписавшие заявление с прискорбием констатировали, что лидеры ненасильственной, бескровной народной революции 2018 года, придя к власти, пополнили ряды "традиционных" партий войны и попали в заведенный прошлым капкан.

"Вместе с тем, мы не можем игнорировать усилия действующей власти, направленные на вывод страны из тупика изоляции и межнациональной вражды, на деблокирование и урегулирование отношений с соседями - особенно на фоне нынешней крайне сложной геополитической ситуации, когда государственный суверенитет уязвим, и Армения сталкивается с серьезными угрозами безопасности.

Мы считаем, что партиям войны в Армении делать больше нечего: порочный круг переворотов, искавших себе оправдание в спекуляциях на Карабахском вопросе, завершен. Значит, им ничего не остается, кроме как попытаться захватить власть народа, спровоцировав последнюю гражданскую войну. Совершенно очевидно, что никто из самопровозглашенных "спасителей нации" не собирается воевать ни с Азербайджаном, ни тем более с Турцией. Следовательно, единственная доступная мишень "армянского возмездия" в наши дни - это "внутренний турок": обычный гражданин Армении вроде нас, который выбрал не смерть за родину, а возможность жить в своей стране - свободно, достойно и счастливо. Мы нарушаем молчание тысяч граждан, думающих так же, как и мы, но гнушающихся клейма "турка" и "предателя нации", и требуем от легитимной власти Республики Армения сдержать свое обещание и разрешить карабахский конфликт мирным договором.

Разделяя боль и скорбь нашего народа, пострадавшего от катастрофы войны, все обоснованные опасения наших коллег из гражданского общества, нашу часть ответственности за защиту прав карабахских армян, мы требуем мира без каких-либо "но".

Мы будем праздновать победу мира!", - отмечается в документе.