Минобороны Азербайджана предупредило о плановой утилизации непригодных боеприпасов

Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования с соблюдением всех мер безопасности, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что процесс утилизации этих боеприпасов будет осуществлен с 11 по 14 мая на полигоне Сейфели.

"Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах", - говорится в сообщении минобороны.