Источник: Агентство международной информации Trend

Гейдар Алиев сыграл огромную роль в превращении Азербайджана в экономически и политически сильную страну с мощной армией, которая в итоге освободила оккупированные Арменией азербайджанские территории.

Об этом сказал Trend директор Института политических исследований Сергей Марков, передает Day.Az.

По его словам, Гейдар Алиев выполнил несколько важнейших задач.

"Во-первых, Гейдар Алиев прекратил ту гражданскую войну, которая шла в Азербайджане. Мы помним радикалов из народного фронта. Гейдар Алиев прекратил эту гражданскую войну. Вторая историческая задача заключалась в том, что он остановил войну с Арменией, используя свои дипломатические таланты. Работая с руководством России, Турции, американцами, европейцами, он смог добиться прекращения боевых действий", - отметил российский политолог.

По словам Маркова, третья задача, реализованная Гейдаром Алиевым - это установление новой государственности Азербайджана.

"На обломках советской государственности и государства, которые пытались построить радикалы из народного фронта, Гейдар Алиев создал новую государственность. Опираясь на свою мудрость государственного деятеля и поддержку абсолютного большинства граждан Азербайджана, Гейдар Алиев смог быстро установить прочный и стабильный политический институт. Четвертая задача, которая была выполнена Гейдаром Алиевым - это установление очень перспективного баланса между светской государственностью и исламской традицией. Проблема взаимоотношения светских государственных институтов и исламской традиции является одной из сложнейших проблем для всех стран, где большинство населения принадлежит к исламской культуре. Многие государства не справляются с этим. Гейдар Алиев же смог максимально использовать турецкий опыт сочетания исламской традиции и светской государственности. И тем самым в Азербайджане была гарантирована политическая стабильность", - сказал российский политолог.

По его словам, пятая задача, выполненная Гейдаром Алиевым - это создание благоприятного внешнего окружения.

"Гейдар Алиев смог установить союзнические отношения с Турцией, которая во всем помогала Азербайджану, добрые, дружественные и партнерские отношения с Россией и одновременно - спокойные, партнерские отношения с США и Евросоюзом. Таким образом, были созданы благоприятные внешние условия для развития Азербайджана", - сказал он.

Шестая задача, по словам Маркова, это разработка энергетической стратегии и создание эффективного источника поступления денежных средств в госбюджет Азербайджана.

"Это было сделано благодаря точно проработанному "Контракту века". Его суть в том, что Гейдар Алиев смог одновременно привлечь инвестиции и технологии крупнейших западных корпораций для разработки нефтегазовых месторождений Азербайджана. И при этом с помощью западных корпораций получить свою долю для азербайджанских нефти и газа на рынках стран еврозоны. В то же время Гейдар Алиев смог сохранить за Государственной нефтяной компанией Азербайджана - SOCAR контрольный пакет акций и большую часть доходов от добычи и продажи нефти и газа. В результате Азербайджан избежал той ловушки, в которую попадают многие страны, не имеющие своих крупных компаний и технологий, когда западные корпорации приходят и начинают разрабатывать месторождения, но при этом практически всю прибыль оставляют себе. Гейдар Алиев смог избежать этой ловушки, и Азербайджан одновременно получил от западных корпораций инвестиции, технологии и рынки, но при этом сохранил за собой главные доходы и контроль", - сказал российский политолог.

По словам Маркова, политика Гейдара Алиева была полностью продолжена Президентом Ильхамом Алиевым, который также выполнил свои исторические задачи.

"Президент Ильхам Алиев смог обеспечить бескризисную, спокойную работу всего нефтегазового сектора Азербайджана, что сделало страну одним из самых надежных поставщиков энергоносителей на рынке. За счет этого Президент Ильхам Алиев смог обеспечить очень высокие темпы экономического роста в Азербайджане, а также значительно обуздать коррупцию, которая часто бушует во многих государствах. В результате деньги от азербайджанской нефти и газа пошли не коррупционерам, а в бюджет и максимально использовались для решения социальных проблем, построения инфраструктуры и создания сильной армии. Именно сильная армия, которая готовилась много лет, в конечном итоге смогла одержать ошеломительную победу над Арменией во второй Карабахской войне и освободить оккупированные земли", - сказал он.