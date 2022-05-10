Украинским мигрантам продлят срок пребывания в Азербайджане

Будут созданы необходимые условия для пребывания украинских мигрантов в Азербайджане и после истечения установленного для этого срока.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

По его словам, срок их пребывания в Азербайджане истекает 24 мая.

"Если учитывать, что украинские мигранты прибыли в Азербайджан 24 февраля, то срок их пребывания истекает 24 мая. Но по истечении этого срока будут созданы условия для их пребывания в Азербайджане. В связи с этим будут приняты необходимые меры", - сказал Гусейнов.