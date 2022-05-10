Сотрудники СГБ Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на сайт СГБ, в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера, архитектора и основателя независимого Азербайджана начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и члены Коллегии СГБ посетили Аллею почетного захоронения, почтили светлую память великого лидера Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.