Источник: Агентство международной информации Trend

Каждое слово Гейдара Алиева было на вес золота, вопросы решались по мановению его руки.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend российский военачальник пограничных войск, генерал-полковник Павел Тарасенко.

"Очень здорово, что Азербайджаном руководил такой прекрасный человек, как Гейдар Алиев. Я хочу поделиться воспоминаниями о Гейдаре Алиеве. В первый раз я его увидел, когда он, будучи первым секретарем ЦК Азербайджана, кандидатом в члены Политбюро прибыл в Нахчыванский пограничный отряд, где я был начальником штаба, первым заместителем командира. Был построен весь гарнизон, где-то порядка 1 600 человек. Гейдар Алиев принял рапорт. Он был подтянутый, стройный. Мы прошли строевым шагом, встали у трибуны. Он подошел здороваться. Я был в звании капитана, первый заместитель, начальник политотдела был полковником, начальник разведки - полковником, начальник тыла был подполковником, и еще товарищи, которые стояли, были в званиях полковника, подполковника. Он посмотрел на меня и спросил: "А это кто?" Я представился. "Мустафа Джафарович, объясните мне". А Мустафа Джафарович был начальником оперативного войскового отдела. Мустафа Джафарович объяснил, что это доверие Владимира Александровича Матросова при таком звании назначить меня на такую высокую должность. Я своим трудом, конечно, старался оправдать данное доверие как на должности начальника штаба пограничного отряда, так и в последующем начальника Нахчыванского пограничного отряда. Еще пару раз я видел Гейдара Алиева в Нахчыване. Мы уже познакомились с ним, когда он еще не был при должности в Нахчыване, когда шли тяжелые 90-е годы. Я встречался с ним и внимательно слушал то, что он мне говорил, я впитывал все, что он мне советовал делать. В последующем он к великой моей радости был избран председателем Меджлиса в Нахчыване. На самом деле это была радость - достойный человек занял достойную должность. Нахчыван при председательстве Гейдара Алиева в Меджлисе быстро начал прогрессировать. Гейдар Алиевич помогал всячески решать те, другие, третьи вопросы. До Гейдара Алиева эти вопросы никак не решались, они заходили в тупик. Вопросы решались по мановению, по движению его руки", - говорит Павел Тарасенко.

Он также с восторгом вспоминает неформальные встречи с Гейдаром Алиевым.

"Когда мы встречались иногда в неформальной обстановке, доставляло огромное удовольствие слушать Гейдара Алиева. В буквальном смысле мы три, четыре, пять часов слушали его и он рассказывал о том, как вопросы решались и так далее. Он был настоящей ходячей энциклопедией. Я очень радовался, когда Гейдар Алиев стал Президентом Азербайджана. Я был назначен на должность начальника штаба Северо-Кавказского особого пограничного округа. Мы выводили войска из Закавказья и разворачивали по Кавказскому хребту. Как-то ко мне бежит оперативный и говорит: "Вас просят, чтобы вы вышли на связь с Гейдаром Алиевым". Естественно, я вышел на коммутатор Азербайджана и меня соединили с Гейдаром Алиевым. Он по-отечески приветствовал меня, был прекрасный, добрый, культурный разговор. Он уточнял как дела, как здоровье и так далее. Были предложения с его стороны. Я ему доложил о том, что занял новую должность, которая требует абсолютной концентрации, решение больших вопросов. Гейдар Алиев сказал "добро". Когда из Нахчывана я должен был улететь самолетом с порядка 250 человек, Гейдар Алиев мне сказал: "Вызывай сюда людей, будем прощаться". Я сказал: "Гейдар Алиевич, у нас еще очень много будет работы по прибытии в Махачкалу. С Вашего позволения я позову только лишь генералов, которые со мной здесь находятся в Нахчыване". Я пригласил московских генералов. Мы все подошли к Гейдару Алиеву. Было очень теплое прощание, я сказал ему все доброе, хорошее об этом прекрасном человеке", - рассказывает Тарасенко.

Российский генерал-полковник отметил, что и сейчас нуждается в советах Гейдара Алиева.

"По прибытии в Баку, когда представилась возможность посетить могилу Гейдара Алиева, мы возложили цветы, отдали дань памяти этому прекрасному человеку. Я хотел бы поставить стул, сесть и поговорить с ним и сказать ему все доброе, что я о нем думал, и думаю после его смерти. По крайней мере, понять, что же он мне может посоветовать, что же он мне может сказать, так как каждое его слово было на вес золота", - заключил Павел Тарасенко.