https://news.day.az/politics/1460650.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
В ходе операций по разминированию, проведенных 2-7 мая в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, были обнаружены и обезврежены 97 противопехотных и 35 противотанковых мин, а также 86 неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в Агентстве Азербайджана по разминированию.
По его данным, в указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 344 гектара.
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