В основе всех успехов в строительстве независимого Азербайджанского государства лежит успешная политика великого лидера Гейдара Алиева

В основе всех успехов в строительстве независимого Азербайджанского государства лежит успешная внешняя и внутренняя политика великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом сказала Trend генеральный директор Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА), академик Наиля Велиханлы, передает Day.Az.

"История современного Азербайджана неразрывно связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Наследие выдающегося, мудрого политического деятеля современности Гейдара Алиева - это самая большая школа для будущих поколений. Мы должны воспитывать в будущих поколениях чувство ответственности за материально-духовные ценности, унаследованные от наших предков. С этой точки зрения особенно важно знать позицию Гейдара Алиева, величайшего азербайджанца, основателя современного Азербайджанского государства, выдающейся личности в истории нашей страны. Хотя деятельности великого лидера были посвящены десятки серьезных исследовательских работ, каждый новый труд еще раз подтверждает истинность высказывания Гейдара Алиева: "Для меня дороже всего мой народ, моя Родина, моя земля". Благодаря титанической деятельности общенационального лидера, дальновидного политика наша страна встала на путь всестороннего развития. Гейдар Алиев - величайшая личность, творившая историю", - отметила Велиханлы.

Она подчеркнула, что Гейдар Алиев является архитектором нового Азербайджана.

"Период возвращения Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном в 1993 году является летописью государственности. В общественно-политической, социальной, экономической и других сферах произошел перелом, был сделан важный шаг к великому спасению. Гейдар Алиев, мобилизовав все политические и дипломатические силы, добился важного для нашей страны режима прекращения огня. Основной целью великой созидательной деятельности и политики Гейдара Алиева было создание сильного государства. В результате мудрой и дальновидной политики великого лидера Азербайджан в скором времени стал страной общественно-политической стабильности, правовым государством. Политика, экономика, общественная жизнь, наука, культура - нет такой сферы, которую бы не затронули преобразования, начатые Гейдаром Алиевым", - сказала Велиханлы.

Она также подчеркнула, что Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание изучению и пропаганде азербайджанской культуры, искусства, культурно-исторического наследия.

"Гейдар Алиев считал укрепление научного потенциала страны и повышение уровня системы среднего и высшего образования одной из основных составляющих стратегии национального развития и справедливо уделял этому направлению особое внимание. Вернувшись в июне 1993 года к руководству страной по требованию народа, Гейдар Алиев, помимо сохранения национальной государственности, считал чрезвычайно важной и необходимой работу над стратегией развития азербайджанской науки. Гейдар Алиев заложил основы научной политики, которая продолжается в Азербайджане и сегодня. После исторической встречи общенационального лидера с группой ведущих ученых Академии наук 31 января 1997 года начался новый этап в развитии азербайджанской науки. На призыв Гейдара Алиева объективно анализировать и доводить до нынешнего и бу­дущего поколений нашу историю азербайджанские историки ответили практической работой. Гейдар Алиев, который высоко ценил богатую многовековую историю, культуру нашего народа, оценил значение этих фундаментальных трудов для того периода, дал более конкретное и принципиальное направление исследователям, пишущим об истории страны. Также особое внимание Гейдар Алиев уделял и музейному делу. Выдвигаемые им инициативы способствовали развитию музеев в нашей стране, укреплению их материально-технической базы и расширению сети. Сегодня политику сохранения и продвижения национального культурного наследия успешно продолжает реализовывать Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который является достойным преемником великого лидера", - сказала Велиханлы.