Гейдар Алиев является основоположником процесса армейского строительства в Азербайджане, архитектором Вооруженных сил. Когда великий лидер вернулся во власть в стране, армии у Азербайджана не было, то, что оставалось от военной инфраструктуры, было разрушено вследствие некомпетентности руководства того периода, действовали разрозненные вооруженные формирования. Результатом этого стала оккупация Арменией за короткий период территорий Азербайджана.

Об этом сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" бывший командир корпуса, генерал-лейтенант запаса, военный эксперт Яшар Айдемиров, передает Day.Az.

Он отметил, что Гейдар Алиев с первого дня принял необходимые меры, и на фронте было достигнуто много успехов.

"По призыву великого лидера были мобилизованы тысячи граждан, созданы армейские соединения и нанесены удары по оккупанту в направлении Горадиза, Бейлагана. Потому что были вера, доверие к Гейдару Алиеву. Весь народ полагался на него", - сказал Айдемиров.

По его словам, еще в советское время великий лидер проводил дальновидную политику по привлечению национальных кадров в военную профессию, направлению азербайджанцев для получения военного образования в различные военные школы СССР.

"Гейдар Алиев думал о будущем Азербайджана, использовал все возможности для подготовки национальных профессиональных военных кадров. Наша молодежь, получившая в соответствии с этой стратегией великого лидера военное образование, сыграла важную роль в формировании кадрового потенциала национальной армии в годы независимости", - сказал военный эксперт.

Trend представляет вниманию это интервью в видеоформате.