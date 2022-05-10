Youtube-канал VMedia указал на необходимость наказания нацистов в Армении

Youtube-канал VMedia опубликовал очередное видео под названием "Армянский народ - жертва нацизма", где говорится о том, что героизация нацизма в последние десятилетия в Армении имеет самое прямое отношение к сегодняшнему моменту, когда страна находится на переломном этапе своей истории - сделать выбор в пользу мира или продолжения агрессивной политики по отношению к соседним государствам.

В фильме рассказывается, как нацизм стал государственной идеологией в Армении, начиная с правления бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Так, в демонстрируемых отрывках из брошюры, изданной Республиканской партии Армении, которая приняла на вооружение нацистское по своей сути учение Гарегина Нжде - цехакронутюн, ясно видны параллели с фашизмом - с такими его принципами, как "чистота крови" и "чистота языка", кастовая система, представление армянского общества сверхрасой в окружении "недочеловеков", этнические чистки, захватническая политика в отношении соседних государств и многое другое. Авторы отвечают на вопрос, почему Гарегин Нжде считался преступником (в результате чего приговаривался к тюремным срокам или подлежал депортации) и в близкой к абсолютизму Российской империи, и в демократичных США, и в разные годы в Болгарии, и в Иране, и в коммунистическом СССР, а единственное место, где он, что называется, пришелся ко двору - это в нацистской Германии и в сегодняшней Армении. В качестве доказательства террористической деятельности Нжде, например, демонстрируются уникальные кадры - страницы обвинительного акта по делу партии "Дашнакцутюн", процесс над которой проходил в Петербурге в 1912 году.

Как подчеркивает в комментарии к выходу фильма политолог Фуад Ахундов, "очень символично, что сегодня армянские политики, принявшие учение Нжде и напрямую ответственные за распространение нацизма - Кочарян, Саргсян, Оганян и другие - выступают главными противниками подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, противятся приходу долгожданной эпохи мира на Южном Кавказе".

"Именно эти люди, нацисты по своей сути, и перешли к активным действиями наперевес с реваншистскими требованиями. Идеология Кочаряна, Саргсяна и других - это территориальные претензии по отношению к соседним странам. Посмотрите, до чего они довели собственный народ, и сейчас вновь пытаются обмануть армян и поднять их на ложную "освободительную" войну под нацистскими лозунгами", - говорит Фуад Ахундов.

Поэтому в фильме "Армянский народ - жертва нацизма" содержится призыв к тому, чтобы все виновные в распространении и применении нацистской идеологи в Армении понесли справедливое наказание. Ведь, что не удивительно, именно они творили преступления против человечности в Карабахе - убивали и изгоняли мирное азербайджанское население, уничтожали культурное и религиозное наследие азербайджанского народа. И именно с этой точки зрения, нынешние события в Армении были предсказуемы.

"Не будет нацизма в Армении -не будет больше никаких войн. И в регионе наконец то наступит спокойствие, которое принесет процветание и стабильность. Прямая закономерность. Для армянского народа - это повод задуматься над тем, что происходило в прошлом, и самое главное - какой путь страна выберет сейчас", - считает Фуад Ахундов.