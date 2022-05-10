В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки 10 мая в азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Молодые солдаты торжественно приняли военную присягу.

Затем представители министерства обороны и командование воинской части поздравили молодых солдат с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.

В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.