Карнаухов сочиняет небылицы по заказу армян

Автор: Мехти Ахмедзаде

Недавно в эфире передачи Cоловьев.Live проармянский "политолог", агент армянского лобби в РФ Сергей Карнаухов пригласил обсудить протесты в Армении экс-депутата Армена Абовяна, который превратился в шоумена, но продолжает всякого рода выкрики ради того, чтобы вернуться в кресло, надеясь на очередную смену власти. Карнаухов часто появляется на просторах Интернета, пытаясь оправдать армянскую повестку противостояния подписанию мирного договора, но сейчас не об этом.

Интересен нам стал другой случай. В рамках передачи Серый в частности задал Абовяну такой странный вопрос об итогах 44-дневной войны в Карабахе:

"После жуткой истории двухлетней давности образовалось, как я помню, более 30 тысяч семей, которые оказались лишенными прежнего крова, возможности вернуться на свои территории. Я хорошо помню, как мы помогали этим семьям, они были расселены на съемных квартирах, спортивных залах. Тогда руководители домов культуры, спортзалов, всяких учереждений, где жили беженцы, звонили нам, я лично принимал эти звонки, и они мне говорили о том, что они вынуждены сейчас платить деньги за повышенную электроэнергию. Никто эти долги не списывал, на встречу не шли. А потом потихоньку тема беженцев сошла на нет, как будто бы эти люди уже получили жилье. Вообще куда девались эти 30 тысяч семей, у которых ничего больше нет?"

Во-первых, непонятно почему Карнаухов и Абовян вмешиваются во внутренние дела Азербайджана, обсуждая что-либо о Карабахе. Во-вторых, какие могут быть у бежавших армян "свои территории"? Нельзя считать беженцами тех, кто, уходя, устраивал тактику выжженной земли. Уходя с освобожденных территорий Азребайджана, армяне сжигали не только дома, но и окружающую среду, что говорит о том, что это никогда им и не принадлежало. Ну, не привязаны они к этой земле генетически. В-третьих, цифры у Сергея Сергеевича накручены, чтобы создать видимость массового засилья.

Дома, в которых жили армяне, принадлежали азербайджанцам, подвергшимся этнической чистке, преследованию, убийствам. В результате военной оккупации Армении более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных земель, став вынужденными переселенцами. Как и во все времена, эта захватническая политика Армении сопровождалась массовыми убийствами, в результате чего погибло 20 тысяч азербайджанцев, а 50 тысяч человек, получив различные ранения, стали инвалидами.

Хотелось бы напомнить глубоко неуважаемому Карнаухову, что во время Первой Карабахской войны, они убивали мирных жителей, женщин и детей. Например, 6 февраля 1992 года армянские военные подразделения в городе Ходжалы с 7 тысячным населением осуществили акт геноцида. Во время нападения на город военных подразделений здесь было всего около трех тысяч человек, потому что из-за нахождения города в блокаде более 4 месяцев большая часть населения была вынуждена его покинуть. Во время Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, 1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами от полученных пулевых ранений. Было убито 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей было взято в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. Все это было воплощено в жизнь армянскими военными с особой беспощадностью и немыслимым зверством. Это лишь один из эпизодов многочисленных военных преступлений Армении. В результате армянской агрессии более одного миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке и, покинув родные места, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Сегодня Азербайджан, имея 1,2 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, входит в число стран мира с самыми высокими показателями числа беженцев и вынужденных переселенцев, приходящихся на душу 10-миллионного населения.

Во время Второй Карабахской войны, армянские агрессоры совершали ракетные обстрелы по мирным жителям Гянджи и Барды. Причем били именно по густонаселенным улицам, где нет военных объектов, ночью, пока все спали. Терпевшая по всем фронтам поражение армянская оккупационная армия таким образом хотела отомстить, убив как можно больше мирных жителей. Использовалось также запрещенное оружие и боеприпасы. После окончания 44-дневной войны, армянские диверсанты попытались устроить теракты. Все эти факты выявлены, задокументированы и доказаны.

Долгие годы наша страна придерживалась мирного пути разрешения конфликта, но, как известно, постоянные выходки и провокации лидеров Армении на протяжении трехдесятилетий торпедировали переговорный процесс, чтобы как можно дольше удержать статус-кво, вопреки резолюциям ООН, гласившим, что Армения незамедлительно должна вывести оккупационные войска с территорий Азербайджана.

Почему Карнаухов не говорит обо всем этом? Понятное дело, как обычно, выдвигает лишь армянскую позицию, ибо продался с потрохами. Но чтобы там ни гавкали Сергей и Абовян, преследуя свои личные цели, территориальная целостность Азербайджана восстановлена, это неизменный факт, который приняло мировое сообщество. Возрождение Карабаха сегодня осуществляется полным ходом и вскоре все азербайджанцы, ставшие вынужденными переселенцами, вернутся на свои территории, в свои законные дома.