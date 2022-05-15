В Нью-Йорке состоялось мероприятие на тему “Еврейские общины тюркского мира: сохранение ценностей и передача их из прошлого в будущее”

В "Турецком доме" в Нью-Йорке состоялось мероприятие под названием "Еврейские общины тюркского мира: сохранение ценностей и передача их из прошлого в будущее".

В мероприятии, организованном Генеральным консульством Турции в Нью-Йорке совместно с Американо-азербайджанским обществом, приняли участие представители бухарских, кавказских, сефардских и ашкеназских евреев.

Руководитель Американо-азербайджанского общества Томрис Азери, выступая со вступительной речью об общих ценностях, исторических узах мусульман и евреев, их связях в современном мире, особо подчеркнула, что члены еврейской общины, проживающие в Турции, Азербайджане, Узбекистане и Казахстане, веками живут в условиях мира, спокойствия и толерантности, осуществляют совместное сотрудничество с местными народами.

Генеральный консул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгур отметил, что древние народы, представляющие различные религии, веками сосуществовали на территориях тюркского мира. Дипломат констатировал, что эти народы всегда обладали правом на свободу мысли и слова, свободно проводили свои религиозные церемонии, обряды и мероприятия.

Вице-президент Конгресса бухарских евреев США Давид Пинсахов и руководитель Общества кавказских евреев Яков Абрамов поделились мнением о том, что члены еврейских общин, проживающие в Узбекистане и Азербайджане, живут в толерантной и мультикультуральной среде.

Мероприятие продолжалось исполнением представительницы Еврейской общины Бухары Тамары Катаевой.

Отметим, что Американо-азербайджанское общество учреждено в США в 1957 году. Оно служит цели пропаганды культурно-исторического наследия Азербайджана, укрепления связей между США и Азербайджаном в научной, экономической и культурной сферах. Наладив тесное сотрудничество с различными организациями, ассоциациями, этническими и религиозными группами, общество осуществляет деятельность, направленную на укрепление мира на Кавказе.