Стартовал «Бакинский марафон-2022», проводимый по инициативе Фонда Гейдара Алиева

15 мая начался "Бакинский марафон-2022", проводимый по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, организованный в пятый раз под девизом "Победи ветер" Бакинский марафон в этом году пройдет по другому маршруту. Забег протяженностью 21 километр стартует и финиширует на Площади Государственного флага. Таким образом, участники начнут забег с Площади Государственного флага, передвигаясь вдоль Приморского бульвара - Бакинского международного морского вокзала - проспекта Нефтяников - Бакинского бульвара Белый город - улицы Хагани Рустамова - Бакинского бульвара Белый город - проспекта 8 Ноября, части улицы Юсифа Сафарова - пересечения улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли - моста Джаваншира - улицы Узеира Гаджибейли - проспекта Нефтяников (Дом правительства, Музейный центр, Кукольный театр, Девичья башня, площадь Азнефть) - Бакинского фуникулера - Баиловского круга - Бибиэйбатской дороги (Дворец водных видов спорта) - Приморского бульвара (задняя часть Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall), завершат его на Площади Государственного флага.

Отметим, что цель Бакинского марафона, организуемого с 2016 года, заключается в поддержке развития спорта, пропаганде здорового образа жизни.