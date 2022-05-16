Первый зампредседателя Меджлиса Исламского Совета Ирана прибыл в Азербайджан

16 мая парламентская делегация Ирана во главе с первым заместителем председателя Меджлиса Исламского Совета Али Никзади прибыла в Азербайджан для участия в третьей Общей конференции Парламентской ассамблеи ОЭС.

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев парламентскую делегацию Ирана встречали председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров, посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави и другие официальные лица.