https://news.day.az/politics/1462339.html Первый зампредседателя Меджлиса Исламского Совета Ирана прибыл в Азербайджан - ФОТО
Первый зампредседателя Меджлиса Исламского Совета Ирана прибыл в Азербайджан - ФОТО
16 мая парламентская делегация Ирана во главе с первым заместителем председателя Меджлиса Исламского Совета Али Никзади прибыла в Азербайджан для участия в третьей Общей конференции Парламентской ассамблеи ОЭС.
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев парламентскую делегацию Ирана встречали председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров, посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави и другие официальные лица.
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