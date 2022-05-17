Новый руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев

Обнародована биография новоназначенного руководителя Аппарата Милли Меджлиса (парламент) Фарида Фамиль оглу Гаджиева.

Как сообщили во вторник Day.Az в Милли Меджлисе, он родился в 1989 году в городе Баку.

Среднее образование получил в средней школе №23, после чего поступил на юридический факультет Бакинского государственного университета. Гаджиев также получил степень магистра в области организации и управления госслужбой в Академии государственного управления при Президенте Азербайджана.

Во время учебы в университете работал юрисконсультом в различных компаниях. С 2012 года работает в Милли Меджлисе. Занимал различные должности в Аппарате парламента. До последнего назначения работал заведующим отделом по вопросам государственной службы и кадров Милли Меджлиса.

Гаджиев владеет азербайджанским, английским и русским языками. Женат, имеет двоих детей.