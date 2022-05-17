https://news.day.az/politics/1462658.html Президент Литвы прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Литвы прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 17 мая прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.
Президента Литовской Республики Гитанаса Науседа и его супругу Диану Науседа встречали в аэропорту первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре