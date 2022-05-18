https://news.day.az/politics/1462685.html Армяне обстреляли Кяльбаджар - Минобороны
Армяне обстреляли Кяльбаджар - Минобороны
В ночь с 17 на 18 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра и пулеметов позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кяльбаджарского района, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, говорится в сообщении минобороны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре