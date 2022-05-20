Азербайджан и ВТО - новый раунд долгоиграющих переговоров?

Автор: Лейла Таривердиева

В текущем году возобновятся переговоры по членству Азербайджана во Всемирной торговой организации. Об этом говорится в отчете "Бизнес-среда в Азербайджане-2021", представленном на прошедшем в Баку бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

Переговоры, идущие с 1997 года, возобновятся после перерыва, наступившего из-за пандемии, и многие гадают, чем все закончится на этот раз.

В ходе бизнес-форума в Баку министру экономики Микаилу Джаббарову был задан соответствующий вопрос. Отвечая на него, Джаббаров заметил, что мировая торговая система переходит от традиционной конъюнктуры к прогрессу. В течение следующих десятилетий одним из ключевых элементов станут регионализация и глобализация, сказал он, добавив, что идея свободной торговли при этом тоже не устареет, но ценности, возможно, изменятся.

Напомним, что Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО еще в 1997 году и тогда же получил статус наблюдателя. Однако за все эти годы на переговорах не удалось достичь взаимоприемлемых результатов. Объясняя это, Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что, не торопясь в ВТО, государство стремится защитить интересы отечественных производителей.

"В настоящее время в Азербайджане есть продукция самого высокого качества. Когда мы полностью обеспечим себя в этой области, и качественная, конкурентоспособная продукция будет составлять преимущество в перерабатывающей промышленности Азербайджана, тогда, уверен, мы будем готовы к вступлению во Всемирную торговую организацию. Если мы это сделаем сегодня, то наши фермеры понесут убытки, объем продукции сократится, на рынки Азербайджана из-за рубежа будут поступать дешевые, некачественные товары, и, таким образом, наше экономическое развитие, в частности, развитие в сельском хозяйстве, окажется не на должном уровне. В таком случае, конечно же, наш осторожный подход к этому вопросу очень логичен и обоснован", - подчеркивал ранее глава государства.

По мнению специалистов, наибольшие проблемы ждут сельскохозяйственную отрасль, которая однозначно пострадает от наплыва импортной продукции, отказаться от которой, будучи членом ВТО, будет невозможно. Она наводнит рынок, что приведет к упадку аграрной сферы, оставляющей немалую часть ненефтяного сектора страны. В настоящее время производители сельхозпродукции в Азербайджане пользуются в значительном объеме государственными субсидиями и льготами. Имеющиеся преференции будут поставлены под вопрос в случае вступления в силу правил Всемирной торговой организации, прогнозируют эксперты.

Сама ВТО в последние годы переживает кризис. В 2018 году США объявили о возможном выходе из организации. И хотя Штаты все еще там, позиция экс-президента Трампа породила у многих членов ВТО сомнения. Немало проблем создает торговая война между США и Китаем. Многие страны-члены начали самостоятельно вводить пошлины на определенные импортируемые товары и подавать иски друг на друга. Вспомним о многолетнем споре между американской компании Boeing и французской Airbus, о скандалах из-за сокращения Россией импорта европейской свинины и желания Украины пересмотреть пошлины по 350 наименованиям товаров. А общего количества менее шумных, но не менее серьезных фактов, когда правительства той или иной страны пытались субсидировать собственных товаропроизводителей и бороться таким образом с безработицей и социальными проблемами, не сосчитать.

"Вся система международной торговли находится в кризисном состоянии. Всем необходимы юридическая уверенность и предсказуемость, а если каждый будет делать что ему вздумается, то все кончено", - признал пару лет назад замгендиректора ВТО Карл Браунер.

Сегодня экономисты в один голос говорят о деглобализации мировой экономики и мировой торговли в частности. Центростремительные процессы в последнее время быстро сменяются центробежными. Сама ВТО прогнозирует снижение темпов роста глобальной торговли в 2022 году с ожидавшихся ранее 4,7 процента до 2,4 - 3 процентов. Об этом говорится в опубликованном на днях в Женеве докладе секретариата ВТО. В организации предупредили о возможной дезинтеграции глобальной экономики на отдельные блоки в связи с событиями в Украине и призвали сохранять открытость рынков.

По мнению азербайджанского экономиста Эльшада Мамедова, Азербайджан выиграл от подхода, демонстрируемого руководством страны. Мы получили определенные конкурентные преимущества для защиты внутреннего рынка, поддержки национального товаропроизводителя, сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC).

ВТО - это институт глобализации, который пришел на смену Генеральному соглашению по тарифам и торговле и фактически ужесточил правила ведения международной торговли. И деятельность ВТО, на мой взгляд, направлена на еще большее усиление тех стран, которые занимаются высокотехнологичным экспортом, и еще большее ослабление тех государств, которые не сформировали высокотехнологичные экспортоориентированные сегменты в своих национальных экономиках. Вся деятельность ВТО способствовала расслоению мировой торговли, мировой экономики. То есть слабые в экономическом плане страны стали еще слабее, а сильные еще более усилили свои конкурентные преимущества. Деятельность ВТО привела к увеличению диспропорции в международной торговле и мировой экономике в целом.

Почему многие страны стремились вступить в ВТО? Дело в том, что вне рамок ВТО выходить на уровень международной торговли и в том числе получать импорт на каких-то льготных условиях становилось все сложнее. По условиям мирового рынка, отказ от вступления в ВТО означал необходимость укрепления национального реального сектора, а это тоже задача непростая, особенно для небольших стран. То есть ставились такие условия, которые фактически вынуждали многие страны вступать в ВТО, чтобы получать импорт на более-менее приемлемых условиях. Однако при этом реальные сектора национальных экономик значительно ослабевали. Так происходило в абсолютном большинстве случаев.

Азербайджан с самого начала проявлял осторожность в вопросе вступления в ВТО. И сегодня мы видим абсолютную состоятельность и оправданность такого подхода. Потому что, если бы мы вступили во Всемирную торговую организацию, то целый ряд проектов, в первую очередь касающихся развития ненефтяного, несырьевого сегмента экономики, сегодня был бы под очень большим вопросом.

Конечно же, вступление в ВТО оставляет определенные возможности для поддержки национального производителя и внутреннего рынка, но эти механизмы носят больше не тарифный характер. С точки зрения тарифной политики же ВТО ставит очень жесткие рамки.

Азербайджан выиграл от такого подхода. Мы получили определенные конкурентные преимущества для защиты внутреннего рынка, поддержки национального товаропроизводителя. Вместе с тем, мы поддерживаем режимы благоприятствования во взаимной торговле с целым рядом ключевых для нас стран, с большинством соседей. Так что трудно говорить о том, что Азербайджан что-то потерял, не вступив в ВТО. Азербайджан нуждается в импорте технологий, а это та сфера, которая обеспечивается нашими золотовалютными резервами, которые у нас есть и без участия в ВТО.

В течение последних лет ВТО переживает тяжелый структурный кризис. Разногласия во всемирной торговле ужесточаются и углубляются. И неслучайно, что США, которые стояли у истоков организации, сами начали рушить ее базовые фундаментальные принципы, проводя жесткую протекционистскую внешнеторговую политику, которая идет вразрез с основополагающими принципами и требованиями ВТО.

Считаю, что мировая торговля и мировая экономика движутся в сторону увеличения протекционистской составляющей, в сторону регионализации и деглобализации. И в этих условиях роль ВТО будет существенно снижаться.