По стопам оболваненных васюкинцев: Армения в руках "гроссмейтеров Бендеров"

Автор: Акпер Гасанов

"Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был", - рассказывал Остап Бендер впевасюкинским шахматистам в романе Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев". Как известно, "великий комбинатор" во второй раз в своей жизни игравший в шахматы, решил тогда предстать в роли "гроссмейстера Бендера".

Да, как это не парадоксально прозвучит, но в современной Армении появились реальные прототипы этого литературного персонажа. Слишком уж часто звучат аналогичные заявления, в СМИ самой отсталой страны Южного Кавказа. Эти речи поражают сходством с рассуждениями "сына турецкого подданного" о шахматах. Да, перед нами длинная, нескончаемая цепь глупостей, демонстрирующих полный отрыв их авторов от реалий и полное же, добавлю, непонимание с их стороны того, что из себя представляет предмет, который они взялись обсуждать.

Итак, в армянских СМИ продолжают называть на свой, искаженный лад, освобожденные в ходе 44-дневной войны азербайджанские города. Какое они в этом находят удовлетворение адекватно и здравомыслящему человеку не понять. Отметим лишь то, что чаще всего армянской стороной коверкается название великой Шуши, которая была, есть и будет колыбелью азербайджанской культуры.

Армянская сторона с упрямством, которое обычно отмечается у вьючных животных, именуют нашу Шушу "оккупированным армянским городом". О том, что ни одна страна мира не признала Шушу и все оккупированные Арменией более четверти века наши земли "армянскими", авторы тиражируемой глупости предпочитают не вспоминать. Они сфокусированы на безостановочном плаче по чужим землям.

На сей раз они сетуют на то, что участники организованной в Баку третьей общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС) посетили освобожденную Шушу. До этого они побывали в Физулинским аэропорту. В поездке участвуют делегации во главе с руководителями парламентов Азербайджана, Турции, Пакистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Сказать, что это была очередная бессмысленная истерика с армянской стороны - ничего не сказать. Это некий аналог утверждения Полиграфа Полиграфовича Шарикова о том, что он прочитал переписку Энгельса с Каутским и знает ответ на кучу злободневных вопросов. Также, это была тирада, по сравнению с которой рассказы "гроссмейстера Бендера" о сигарах и Ласкере, выглядит застольным анекдотом.

При этом замечу, что совсем недавно армянская сторона также отчаянно скулала по поводу происходившего в Шуше. Там, в освобожденной, стремительно возрождающейся колыбели азербайджанской культуры, состоялся V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль", сам факт проведения которого привел в Армении к массовому посыпанию головы пеплом!

Авторы текстов в армянских СМИ задавались вопросом, как спится сейчас всем, виновным в этом поражении, в "потере Шуши"? В первую очередь они адресовали этот вопрос премьер-министру Армении Николу Пашиняну, мол, именно он был и навсегда останется тем, при ком Шуша была армянами "потеряна". О том, что нельзя потерять то, что твоим никогда не было, авторы этих фантазий, выдаваемых за аналитику, как-то не задумываются до сих пор.

Очередным доказательством чему является крайне вольная трактовка недавнего заявления спецпредставителя Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдына Керимова о том, что подготовлен новый генеральный план города, в Шуше планируется поселить 20-25 тысяч человек. Айдын Керимов отметил, что для проживания людей предусмотрено строительство 24 здания.

Казалось бы, к чему тут можно придраться?! Очевидно же, что речь идет о ближне срочных, среднесрочных и долгосрочных планах. То есть, 24 здания планируют построить в ближайшее время, а всего планируют создать условия для возвращения в Шушу порядка 20-25 тысяч человек. Не на улице же им всем жить! Но армянская сторона, до сих пор пребывающая в шоке от итогов 44-дневной войны, в наследство от которой наиболее шуструм оккупантам остались лишь унесенные с собой унитазы, умудрилась и тут выкинуть номер.

Там придумали новую фантазию, на сей раз про "заселенные азербайджанцами армянские дома в Шуше". Понятно, что это бред сивой кобылы, что азербайджанцы вернулись в свои дома. Но поди и докажи очевидное тем, кто веками воспитывается на мифах и фантазиях, а не на реалиях! Число "гроссмейстеров Бендеров", готовых трещать о том, как Ласкер обкуривает всех дешевыми сигарами", в Армении было велико. Чем все это закончится для РА? Тем же, чем закончилось общение с "великим комбинатором" для васюкинских шахматистов. С тем лишь уточнением, что то была книга, а тут речь идет о реальной жизни.