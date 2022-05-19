Наша задача - еще больше углубить братские отношения между Турцией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, принимая ветеранов Отечественной войны.

По его словам, Азербайджан с большим успехом завершил Отечественную войну.

"Наша задача - еще больше углубить, еще больше развить братские отношения между Турцией и Азербайджаном. Таким образом, мы можем смотреть в будущее с уверенностью", - сказал он.