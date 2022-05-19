https://news.day.az/politics/1463047.html Наша задача - еще больше углубить братские отношения между Турцией и Азербайджаном - Хулуси Акар - ФОТО
Наша задача - еще больше углубить братские отношения между Турцией и Азербайджаном - Хулуси Акар - ФОТО
Наша задача - еще больше углубить братские отношения между Турцией и Азербайджаном.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, принимая ветеранов Отечественной войны.
По его словам, Азербайджан с большим успехом завершил Отечественную войну.
"Наша задача - еще больше углубить, еще больше развить братские отношения между Турцией и Азербайджаном. Таким образом, мы можем смотреть в будущее с уверенностью", - сказал он.
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