В ЕС возмущены отходом Армении от договорённостей в Брюсселе

Продолжающиеся обстрелы азербайджанских населённых пунктов и позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении наводят на мысль, что Ереван пытается уклониться от договорённостей в Брюсселе под натиском оппозиции. Тем самым Армения сводит на нет все усилия ЕС в рамках постконфликтного урегулирования, и в Брюсселе неприятно удивлены происходящим.

Об этом в интервью Day.Az сказал французский историк Максим Гауин.

По его словам, Армении жизненно важно следовать как трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, так и договорённостям при посредничестве ЕС.

"Армении необходимо принять пять базовых принципов, выдвинутых Азербайджаном для нормализации отношений. В первую очередь это в интересах самой Армении. Моё внимание привлёк тот факт, что после каждых переговоров либо в Армении начинаются акции протеста, либо на госгранице начинается обострение. Это уже не совпадение, а закономерность. Затем Армения ссылаясь на дестабилизацию ситуации придумывает разные отмазки, чтобы избежать выполнения взятых на себя обязательств. На мой взгляд, перемирие нарушается не без ведома руководства Армении и лично премьер-министра Никола Пашинян. Если же армянская армия не подчиняется приказам Пашиняна, то он должен заявить об этом открыто. Армении нельзя забывать об итогах 44-дневной войны, результатом которой стала капитуляция", - отметил он.

Как подчеркнул французский историк, обстрел Арменией азербайджанских позиций в направлении Кяльбаджара играет на руку также и армянским реваншистам, сторонников которых немало в рядах ВС Армении.

"Начавшиеся 25 апреля протесты в Армении, так же как и провокации ВС Армении против азербайджанской армии служат одной и той же цели - воспрепятствовать заключению мирного договора. Долгое время нынешняя армянская оппозиция находилась у власти, спекулируя темой карабахской проблемы. Если мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет реализовано, то эти силы будут окончательно выброшены на свалку истории. Думаю, что в конечном итоге деятельность реваншистских сил в Армении не даст никаких результатов", - резюмировал Максим Гауин.

Абдул Керимханов