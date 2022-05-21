Благоприятный инвестклимат и энергобезопасность

Автор: Ибрагим Алиев

В последние полгода европейские чиновники проявляют повышенную активность и особое внимание к Южному Кавказу. В летние месяцы состоялись сразу несколько визитов в регион представителей Евросоюза различного ранга и состоялся саммит Восточного партнерства, по итогам которого была принята декларация, содержащая ряд важных моментов. Поэтому, учитывая успехи Азербайджана на международной арене, можно с уверенностью констатировать, что Европа проявляет большой интерес к нашей стране и сегодня Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза, а отношения между нами развиваются.

В целом эти отношения носят характер стратегического партнерства. Особенно ярко это проявляется в энергетической сфере. К примеру, Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров является одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века. После сдачи в эксплуатацию 31 декабря 2020 года последнего компонента ЮГК - Трансадриатического трубопровода, азербайджанский газ пошел в Европу. Голубое топливо с "Шахдениз" уже получают Италия, Греция и Болгария. Италия пока что является крупнейшим получателем каспийского газа. Не исключено, что в будущем география поставок будет расширяться. Во всяком случае, такие планы у Азербайджана есть, и возможности трубопровода это позволяют. С момента запуска ЮГК в страны Евросоюза уже поставлено более 7 миллиардов кубометров природного газа, в следующем году этот показатель планируется довести до 9, а в 2023 году - до 11 миллиардов кубометров.

Эти вопросы, кстати говоря, и обсудили 18 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Литвы Гитанас Науседа, находившийся в Баку с рабочим визитом. Главы государств провели встречу один на один, затем встречу в расширенном составе, а позже выступили с заявлениями для печати и приняли участие в азербайджано-литовском бизнес-форуме.

В заявлении для печати Президент Ильхам Алиев рассказал об успешно развивающемся сотрудничество между Азербайджаном и ЕС.

"Мы также обсудили перспективы завершения переговоров по новому соглашению, вопросы энергетической, транспортной безопасности, торговые отношения. Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Учитывая начало экспорта нами природного газа в Европу и тот факт, что цены на нефть и газ дорожают, в нынешнем году объем нашего торгового оборота с Европейским Союзом, конечно, растет. Мы признательны Литве за поддержку сближения Азербайджана и Европейского Союза. С 9 членами Европейского Союза Азербайджан уже подписал заявления о стратегическом партнерстве. Это - треть государств-членов. Это говорит о том, что Европейский Союз, как и мы, заинтересован в сотрудничестве", - сказал глава государства.

Проведение бизнес-форума стало хорошей возможностью обсудить все возможности, включая инвестиции, а также налаживания деловых связей. Принимавшие участие в форуме делегации обсудили вопросы торговли, инвестиций, сельского хозяйства, развития информационных технологий, транспорта, энергетики, образования и пр. И неудивительно, ведь сегодня в Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов, а прямые иностранные инвестиции исчисляются десятками миллиардов.

Говоря об общем экономическом росте в Азербайджане, важно подчеркнуть вопрос энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность, а также энергетическую безопасность многих других стран, в том числе и членов Европейского Союза. Президент Ильхам Алиев в рамках бизнес-форума рассказал и об этом.

"Мы экспортируем нефть, газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию. В наши планы входит значительное увеличение объема экспорта газа, электроэнергии и нефтехимической продукции. Что касается экспорта нефти, то сегодняшний профиль экспорта устраивает нас и потребителей. Вместе с тем, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, становится очевидным, что потребность в энергоресурсах Азербайджана будет высокой, как никогда. В этом году мы уже начали энергетический диалог между Азербайджаном и Европейским Союзом. Он охватывает многие сферы - нефть, газ, электроэнергию, водород и возобновляемые источники электроэнергии", - сказал глава государства, отметив, что Азербайджану нужны надежные и долгосрочные рынки, рынки со справедливым регулированием и законодательством. А это - европейский рынок.

Учитывая последние события в мире, энергетический кризис, потребителям в Европе необходимы дополнительные источники энергоресурсов, в связи с чем наша страна воспринимается Европейским Союзом как сторона, вносящая вклад. Кроме того Азербайджан находится на заключительной стадии переговоров с Европейским Союзом по новому соглашению. Здесь положителен факт того, что наши экономики не конкурируют друг с другом, так как расположены в различных частях Евразии.

Важно напомнить и визит в Азербайджан председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, который уделил много времени знакомству с возможностями Азербайджана. Пребывание в нашей стране было для него глотком свежего воздуха после визита в Ереван, где ему пришлось выслушивать жалобы, просьбы и обиды. Приезд Мишеля показал, что отношение Европы к Азербайджану, собственными силами переписавшему региональные реалии, заметно изменилось. Год назад господин Мишель не ограничился переговорами в Баку, а съездил в Шамахы, посетил древнюю мечеть Джума, переговорил с руководством "Азеркосмоса", с интересом поучаствовал в презентации Шелкового пути и возможностей Международного порта и Свободной экономической зоны "Алят".

Как видим, Европейский союз решителен развивать сотрудничество с Азербайджаном, ведь роль нашей страны и ее значение для ЕС высоко оценивалось и не раз, ибо Азербайджан самой процветающей страной региона, на экономику которой не оказала серьезного негативного влияния пандемия. В Европе заметили и достижения нашей страны в развитии транспортно-логистической и транзитной инфраструктуры, ее значимость в качестве незаменимого транспортного и энергетического хаба. Именно это все дает основу говорить о том, что Европейский союз является одним из основных торговых партнеров Азербайджана.