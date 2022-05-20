Армения должна положительно ответить на мирные инициативы Азербайджана

Ереван должен позитивно ответить на мирные инициативы со стороны Баку. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу

"Мы неизменно призываем и стимулируем Армению реагировать на эти благие намерения. Мы видим, что на власти Армении давят радикалы внутри страны и диаспора из-за рубежа. Мы уже говорили не только [госсекретарю США Энтони] Блинкену, но и другим нашим собеседникам, что Армению следует больше поощрять в этом направлении. На нашей вчерашней встрече [с госсекретарем США] мы еще раз напомнили, что Турция и Азербайджан хотят мира и проявляют добрую волю во имя обеспечения стабильности в регионе", - сказал Чавушоглу.

По его словам, после победы в 44-дневной войне Азербайджан четко продемонстрировал свое стремление к миру в регионе. Чавушоглу напомнил, что азербайджанской стороной Армении было предложено заключить всеобъемлющее мирное соглашение.

Дипломат отметил, что Азербайджан также поддерживает переговоры между Турцией и Арменией по нормализации отношений Анкары и Еревана.